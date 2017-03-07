ТОП-10 праздничных покупок на 8 марта

Аналитики торговой сети «Перекресток» в преддверии Международного женского дня выяснили, какие продукты входят в ТОП-10 праздничных покупок жителей разных регионов страны. Так, обязательными атрибутами празднования 8 марта для всех россиян являются наборы конфет (4,6%* от всех продаж), торты (2,5%) и сыр (2,2%).

Популярные напитки

Практически во всех регионах** наибольшей популярностью среди спиртных напитков в мартовский праздник пользуется водка со средней по России долей продаж в 2,2%. В то же время в Ростове-на-Дону и Самаре лидирует по продажам шампанское (1,7% и 1,6% соответственно). Второе и третье место делят между собой красное вино (1,8%) и шампанское (1,7%). В Казани местные жители отдают предпочтение виски (1,4%) вместо шампанского.

Примечательно, что в Челябинске напитки, содержащие алкоголь, не входят в ТОП-10 самых продаваемых товаров. Если анализировать вторую двадцатку праздничных покупок челябинцев, то здесь они выбирают такие напитки как шампанское, красное вино и водку, занимающие одинаковые доли в продажах (по 1,3%).

Лидерами среди безалкогольных напитков в целом по России являются пакетированные соки и нектары (3,9%). Больше всего они популярны в Уфе (2,7%) и Казани (2,3%), а жители Ростова-на-Дону сокам предпочитают сладкие газированные напитки и квас (1,7%).

В таких городах, как Челябинск (2,6%), Пермь (2,0%), Нижний Новгород (1,9%), Самара (1,6%%) и Санкт-Петербург (1,5%), в список покупок местные жители обязательно включают молоко.

Чем украшают стол?

Абсолютной популярностью среди россиян 8 марта пользуются наборы конфет (4,6%), самые высокие по стране продажи которых наблюдаются в Ростове-на-Дону – 8,1%, Нижнем Новгороде – 6,3% и Самаре – 6,0%.

В ТОП-10 продуктов, которыми жители всех без исключения городов сервируют стол в Международный женский день, входят торты (2,5%), полутвердые и твердые сыры (2,2%). В качестве украшения праздничного стола жители Уфы (3,0%) и Нижнего Новгорода (1,6%) используют блюда, приготовленные из свинины.

Пользуются спросом среди россиян яблоки и цитрусовые (по 1,3%), за исключением жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Наибольшую любовь к цитрусовым испытывают уфимцы (3,0%), а пермяки – к яблокам (2,4%) и бананам (1,4%). В Перми, в отличие от остальных городов, бананы входят в ТОП-10 популярных праздничных товаров. В список обязательных покупок к празднику россияне включают и овощи: томаты приобретают жители всех городов, кроме Перми, Ростова-на-Дону и Самары, нижегородцы – единственные, кто отдают предпочтение огурцам (1,7%).

Цветы – неотъемлемый атрибут 8 марта – популярны в Санкт-Петербурге (2,8%), Перми (2,7%), Челябинске (2,5%), Москве (2,0%) и Самаре (1,5%).

* От всех продаж в супермаркетах торговой сети «Перекресток» в период с 05.03.2016 по 08.03.2016

** На основе анализа данных о продажах в сети супермаркетов «Перекресток» в 10 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Пермь, Челябинск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону)