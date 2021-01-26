ТОП-10 самых продаваемых в онлайне автомобилей в России в 2020 году

Аналитики Autospot.ru определили самые продаваемые через интернет автомобили в 2020 году. Они отмечают, что предпочтения покупателей по сравнению с 2019 годом изменились. Так, российские автомобилисты стали чаще выбирать кроссоверы, причем не самые дешевые. Но кое-что осталось и неизменным: седаны по-прежнему больше всего любят в Санкт-Петербурге.

«По итогам прошлого года только через нашу площадку, объединяющую свыше 700 дилеров из 46 городов РФ, было реализовано свыше 15 000 автомобилей, — рассказывает генеральный директор Autospot.ru Дмитрий Андреев. — При этом на долю 10 моделей-лидеров онлайн-продаж пришлось больше трети всего объема (38%), и почти четверть из них (24,9%) — на счету первой пятерки. Покупательская способность автомобилистов, нацеленных на бюджетные модели, снизилась настолько, что они ушли на вторичный рынок. В целом это „ценовое смещение“ коснулось всех граждан, которые были вынуждены приобретать более скромные машины, чем им хотелось. Например, вместо премиального автомобиля выбиралась модель среднего ценового сегмента. Это, естественно, отразилось на составе десятки самых популярных моделей».

Так, в целом по России лидерство сохранили Hyundai Creta и Solaris. На третье место поднялся Mitsubishi Outlander, сместив занимавший это место в прошлом году и более доступный по цене KIA Sportage на седьмое место. Этот корейский кроссовер в 2020 году опередили три других кроссовера: на четвертом месте оказался Hyundai Tucson, более дорогой, чем Kia Sportage; пятое место занял Nissan Qashqai, которого год назад даже не было в топ-10, шестое — Mazda CX-5.

Из десятки онлайн-бестселлеров выпал седан KIA Optima, но по причине смены поколений, поэтому мы ожидаем его возвращения в 2021 году под именем К5. В топ-10 уже нет KIA Rio и Škoda Rapid, а также кроссовера Škoda Kodiaq. Их места заняли кроссоверы среднего ценового сегмента — уже упомянутый Mazda CX-5, Nissan X-Trail и Volkswagen Tiguan. Но этот список не отражает региональных тенденций, которые видны при рассмотрении продаж отдельно в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах РФ.

Так, в Москве в топ-5 входят исключительно кроссоверы: Hyundai Creta, Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, Mazda CX-5 и Hyundai Tucson. К слову, именно московские продажи вывели кроссовер Mazda на 6-ю строчку общероссийского рейтинга. В столичный топ-10, кроме кроссоверов, вошли только седан Hyundai Solaris, опустившийся на 7-е место, и лифтбек Škoda Octavia (8-е место).

Автомобилисты Санкт-Петербурга более лояльны к седанам и лифтбекам. Hyundai Solaris здесь на третьем месте, выше которого, как и в Москве, оказались Hyundai Creta и Mitsubishi Outlander. Ниже, на четвертом и пятом местах, KIA Sportage и Hyundai Tucson. На 6-й строчке оказался удобный в городских условиях кросс-хэтч Kia Rio X-Line. Также спросом в Северной столице пользуются прошлогодний лидер VW Polo, сместившийся на 7-е место, KIA Rio (8-е место) и KIA Cerato (10-е место). Такого обилия седанов не наблюдается больше нигде. Также в питерский топ-10 вошел купеобразный кроссовер Renault Arkana (9-е место).

А вот в регионах Renault Arkana возглавил топ-10, сместив на вторую позицию Hyundai Creta. Спрос на французскую модель за год увеличился в пять раз. Кроссоверы VW Tiguan и бюджетный Renault Duster заняли третье и четвертое места. Замыкает региональный топ-5 седан Hyundai Solaris. Вторую пятерку возглавляет выпавший в этот раз из общероссийского топ-10 Škoda Kodiaq, а любимец двух столиц Mitsubishi Outlander занимает лишь 7-ю строчку. На 8-й позиции — KIA Rio X-Line. Также спросом в регионах пользуются замыкающие десятку седан Renault Logan и кроссовер Kaptur — 9-е и 10-е места соответственно. В прошлом году спрос на эти модели, как и на Arkana, вырос в пять раз.

ТОП-10 самых продаваемых в онлайне автомобилей в России по итогам 2020 года