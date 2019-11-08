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ТОП-10 улиц Петербурга, с которых чаще всего заказывают продукты

Наибольшее количество заказов продуктов совершают жители Ленинского проспекта, следует из исследования сервиса доставки продуктов iGooods. На втором месте Комендантский проспект, на третьем — проспект Ветеранов. С начала года по всем районам Санкт-Петербурга было совершено 387 872 доставок, что в три раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Основные факторы, которые оказывают влияние на количество заказов — длина улицы и количество магазинов поблизости. Номер один по доставкам — Ленинский проспект, протяженность которого составляет 10 км. Однако есть и особенности: с Комендантского проспекта (2,5 км) заказывают на 26% больше, чем с проспекта Просвещения, который длиннее в три раза. Играет роль тип застройки и плотность населения района. В ТОП-10 встречаются улицы с новостройками, которые часто выбирают молодые семьи с детьми.

ТОП-10 улиц по количеству заказов
  1. Ленинский проспект
  1. Комендантский проспект
  1. Проспект Ветеранов
  1. Московский проспект
  1. Улица Коллонтай
  1. улица Кораблестроителей
  1. Богатырский проспект
  1. проспект Просвещения
  1. Кушелевская дорога
  1. Улица Савушкина

Набор продуктов, которые чаще всего заказывают петербуржцы, зависит от сезона, но ключевые позиции всегда одинаковы: фрукты, овощи и молочные продукты. Первое место занимают бананы, которые присутствуют почти в четверти заказов. Среди лидеров — морковь, перец, молоко, творог и сметана. Средний вес заказа — 27 кг, а в чеке обычно 25 позиций.

Сегодня iGooods доставляет продукты из 124 гипермаркетов: 56 из них находятся в Петербурге, 54 — в Москве, а остальные — в регионах. Оборот iGooods за три квартала 2019 года вырос в 2,5 раза до 1,8 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Большая часть оборота приходится на Петербург. Средний чек увеличился на 7% до 3 866 р.

«Районы Петербурга пока различаются по темпам проникновения e-grocery. На центральных улицах находится небольшое количество гипермаркетов, из которых доступна доставка. Мы планируем увеличить количество партнеров, чтобы расширить предложение и сократить время доставки для жителей этих магистралей».

Григорий Кунис, сооснователь и управляющий сервиса доставки продуктов iGooods.

Автор: Анна
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