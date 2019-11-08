ТОП-10 улиц Петербурга, с которых чаще всего заказывают продукты
Наибольшее количество заказов продуктов совершают жители Ленинского проспекта, следует из исследования сервиса доставки продуктов iGooods. На втором месте Комендантский проспект, на третьем — проспект Ветеранов. С начала года по всем районам Санкт-Петербурга было совершено 387 872 доставок, что в три раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Основные факторы, которые оказывают влияние на количество заказов — длина улицы и количество магазинов поблизости. Номер один по доставкам — Ленинский проспект, протяженность которого составляет 10 км. Однако есть и особенности: с Комендантского проспекта (2,5 км) заказывают на 26% больше, чем с проспекта Просвещения, который длиннее в три раза. Играет роль тип застройки и плотность населения района. В ТОП-10 встречаются улицы с новостройками, которые часто выбирают молодые семьи с детьми.
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ТОП-10 улиц по количеству заказов
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Набор продуктов, которые чаще всего заказывают петербуржцы, зависит от сезона, но ключевые позиции всегда одинаковы: фрукты, овощи и молочные продукты. Первое место занимают бананы, которые присутствуют почти в четверти заказов. Среди лидеров — морковь, перец, молоко, творог и сметана. Средний вес заказа — 27 кг, а в чеке обычно 25 позиций.
Сегодня iGooods доставляет продукты из 124 гипермаркетов: 56 из них находятся в Петербурге, 54 — в Москве, а остальные — в регионах. Оборот iGooods за три квартала 2019 года вырос в 2,5 раза до 1,8 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Большая часть оборота приходится на Петербург. Средний чек увеличился на 7% до 3 866 р.
«Районы Петербурга пока различаются по темпам проникновения e-grocery. На центральных улицах находится небольшое количество гипермаркетов, из которых доступна доставка. Мы планируем увеличить количество партнеров, чтобы расширить предложение и сократить время доставки для жителей этих магистралей».
Григорий Кунис, сооснователь и управляющий сервиса доставки продуктов iGooods.