ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России 2018 года
Data Insight опубликовала рейтинг Top-100 2018. В рейтинг включены сто крупнейших российских магазинов по объему онлайн-продаж по итогам 2018 года.
В основе рейтинга лежит комплексная методика построения рейтинга и сбора данных, включающая, в том числе, поэтапное уточнение данных рейтинга у представителей самих магазинов. Рейтинг интернет-магазинов включает данные по объему онлайн-продаж и количеству заказов.
Крупнейшие интернет-магазины:
1 место — wildberries.ru, оборот 111 200 млн рублей, рост 74%
2 место — citilink.ru, оборот 73 200 млн рублей, рост 33%
3 место — mvideo.ru, оборот 52 800 млн рублей, рост 46%.
ТОП-20 крупнейших интернет-магазинов