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ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России 2018 года

Data Insight опубликовала рейтинг Top-100 2018. В рейтинг включены сто крупнейших российских магазинов по объему онлайн-продаж по итогам 2018 года.

В основе рейтинга лежит комплексная методика построения рейтинга и сбора данных, включающая, в том числе, поэтапное уточнение данных рейтинга у представителей самих магазинов. Рейтинг интернет-магазинов включает данные по объему онлайн-продаж и количеству заказов.

Крупнейшие интернет-магазины:

1 место — wildberries.ru, оборот 111 200 млн рублей, рост 74%

2 место — citilink.ru, оборот 73 200 млн рублей, рост 33%

3 место — mvideo.ru, оборот 52 800 млн рублей, рост 46%.

ТОП-20 крупнейших интернет-магазинов

Полный рейтинг крупнейших интернет-магазинов за 2018 год

Автор: Анна
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