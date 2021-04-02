Топ-15 мобильных приложений по дневному охвату

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в целом россияне в возрасте 25–34 лет являются наиболее активными пользователями приложений на смартфоне.

Наиболее популярным приложением стал WhatsApp (дневной охват 45,9%). В тройку лидеров также вошли Google Chrome (33,7%) и ВКонтакте (27,7%). В топ-10 рейтинга также вошли Instagram (25,1%), Сбербанк Онлайн (23,1%), YouTube (21,1%), Viber (19,3%), Google (15,2%), Почта Mail.ru (12,7%) и Яндекс (11,4%).

Более активно WhatsApp используют россияне в возрасте от 25–34 (50,8%) и 35–44 лет (54,0%). Эти же возрастные группы чаще других пользуются Google Chrome — 40,4% и 40,1% соответственно. Приложение ВКонтакте наиболее популярно среди молодежи 14–24 лет (36,6%) и россиян 25–34 лет (42,6%).

В приложении YouTube больше всего пользователей в возрастной категории от 14 до 24 лет (27,3%), меньше всего — от 45 до 54 (15,7%). Больше всего приложение Telegram используют люди в возрастной группе от 14 до 24 лет (14,6%) и от 25 до 34 лет (15,0%), меньше всего — от 55 до 64 (6,0%) и от 65 и старше (5,7%).

Более молодая аудитория (14–24 лет) менее активно пользуется Viber, Yandex и его браузером. Приложениями Google, Почта Mail.Ru, Одноклассники и AliExpress пользуется приблизительно равное количество людей из всех возрастных групп.

Среди мужчин и женщин существенных различий в аудиториях нет, но приложением Instagram чаще пользуются женщины, чем мужчины (женщины — 30,7%, мужчины — 18,1%).

Среди женщин WhatsApp наиболее популярен в возрастной группе от 35 до 44 лет (55,7%), наименее — в возрасте от 24 до 34 (38,8%). Google Chrome в основном используют женщины в возрастных категориях от 18 до 24 (42,1%) и от 35 до 44 лет (42,9%). Приложением ВКонтакте чаще всего пользуются женщины в возрастной группах от 35 до 44 лет (48,7%), меньше всего — от 55 до 64 лет (14,9%).

Приложение Instagram наиболее популярно среди женщин от 35 до 44 лет (49,9%), а YouTube — от 25 до 34 лет (29,5%).

Среди мужчин WhatsApp имеет приблизительно равную популярность во всех возрастных группах, кроме 55–64 лет (36,1%). Google Chrome оказался менее популярен среди мужчин от 65 лет и старше (23,1%). Приложением ВКонтакте чаще всего пользуются мужчины в возрастной группе от 25 до 34 лет (34,7%), а реже всего — от 45 до 54 лет (13,2%).

Приложение YouTube наиболее популярно среди мужчин в возрасте от 55 до 54 лет (26,3%). Telegram, в свою очередь, меньше всего используют мужчины от 18 до 24 (4,7%).

Согласно исследованию App Annie, расходы на мобильную рекламу в 2021 году достигнут $290 млрд. В Google Play самый высокий рост расходов по сравнению с предыдущим кварталом показали игры, соцсети и развлекательные приложения, в App Store — игры, фото и видео, развлечения.