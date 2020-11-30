Топ-20 приложений, которые знают о нас больше всех

ИАА TelecomDaily провело исследование самых популярных российских мобильных приложений для Android и iOS и выяснили, какие из них содержат больше всего данных о пользователях. На основании полученных данных был составлен топ-20. В первую тройку вошли «Вконтакте», «Госуслуги» и «Одноклассники».

Аналитики проверяли, хранят ли приложения имена. фамилии, электронные адреса и номера мобильных телефонов, данные о семейном положении, образовании и работе, других параметрах, а также какую информацию о телефоне пользователей они собирают: от местоположения и доступа к контактам до модели сотового, данных о мобильной сети и Wi-Fi, а также рекламного ID. Всего 30 различных параметров в рейтинге были приняты за 100% данных, и исходя из этого эксперты оценили, какую долю данных собирает каждое приложение в отдельности.

Топ-20 российских мобильных приложений по доле собираемых данных

№ Название приложения Доля собираемых данных, % 1 Вконтакте 83,3% 2 Госуслуги 63,3% 3 Одноклассники 63,3% 4 Facebook 56,7% 5 Тинькофф 56,7% 6 Сбербанк.Онлайн 56,7% 7 Ozon 46,7% 8 Мегафон 43,3% 9 Qiwi Wallet 43,3% 10 HeadHunter 43,3% 11 Tiktok 40% 12 Likee 40% 13 Wildberries 40% 14 Aliexpress 40% 15 Юла 40% 16 Uber 40% 17 ЯндексМаркет (Беру) 40% 18 Pinterest 40% 19 Sunlight 40% 20 Instagram 36,7%

В первую двадцатку вошли кроме социальных сетей также популярные банковские приложения, например, «Тинькофф» и «Сбербанк Онлайн», приложение мобильного оператора «МегаФон», а также большое количество крупнейших интернет-магазинов, от Ozon и Wildberries до Aliexpress и Sunlight. Отдельно стоит отметить сервис вызова такси Uber, а также платформу для поиска вакансий HeadHunter.

Показательно попадание в ранкинг мобильного приложения «Госуслуги», которое знает про вас все: от семейного положения и имен ближайших родственников до текущего места работы и банковских реквизитов. Напомним, что еще два года назад мобильным доступом к «Госуслугам» пользовались около миллиона жителей страны ежедневно.

Что касается лидера рейтинга, социальной сети «Вконтакте» (принадлежит Mail.ru Group), по данным Mediascope, 33% россиян старше 12 лет ежедневно посещали VK на десктопах и мобильных устройствах в сентябре 2020, а месячный охват составил 59%. На мобильных устройствах — в мобильном вебе и приложениях — «ВКонтакте» хотя бы раз в месяц посещали 60,8 млн человек или 50% населения страны старше 12 лет«. При этом «Вконтакте» знает о своих посетителях буквально все: в качестве белых пятен остались разве что рост и вес, а также серийный номер телефона.

«То, что приложения собирают данные о пользователях, не секрет: когда мы устанавливаем программу на смартфон, то принимаем условия политики конфиденциальности и даем приложению разрешения на доступ к устройству. А вот как хранятся эти данные и насколько все это безопасно — отдельный вопрос. Крупный бизнес обменивается обезличенными большими данными о пользователях, чтобы анализировать поведенческие паттерны. Когда смотришь случайный ролик на YouTube, а через секунду видишь рекламу этого товара, например, в своем Instagram или Facebook, иногда становится не по себе», — комментирует генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков.

Если заглянуть в конец ранкинга, ближе к «хвосту» популярной сотни, то окажется, что самыми безобидными являются мобильные игры: чтобы пользоваться некоторыми из них, не нужно даже регистрироваться и указывать свое имя. Из популярных сервисов среди них оказались «ЯндексGo» и Shazam.

Методика исследования:

Для исследования были отобраны топ-100 мобильных приложений для Android, представленных в Google Play и iOs в Apple Store, на основании собственных данных ИАА TelecomDaily о количестве их загрузок. Каждое приложение было проверено по 30 параметрам собираемых данных, где сбор 30 данных был принят за 100%. Оценка производилась путем установки приложений на смартфоны, регистрации в них и изучения политик конфиденциальности, как производят подобные исследования наши партнерские агентства на территории других стран. Собираемые данные об устройстве и сети оценивались на основе данных публичных сервисов https://search.appcensus.io и https://reports.exodus-privacy.eu.org/en/