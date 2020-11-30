Топ-20 приложений, которые знают о нас больше всех
ИАА TelecomDaily провело исследование самых популярных российских мобильных приложений для Android и iOS и выяснили, какие из них содержат больше всего данных о пользователях. На основании полученных данных был составлен топ-20. В первую тройку вошли «Вконтакте», «Госуслуги» и «Одноклассники».
Аналитики проверяли, хранят ли приложения имена. фамилии, электронные адреса и номера мобильных телефонов, данные о семейном положении, образовании и работе, других параметрах, а также какую информацию о телефоне пользователей они собирают: от местоположения и доступа к контактам до модели сотового, данных о мобильной сети и Wi-Fi, а также рекламного ID. Всего 30 различных параметров в рейтинге были приняты за 100% данных, и исходя из этого эксперты оценили, какую долю данных собирает каждое приложение в отдельности.
Топ-20 российских мобильных приложений по доле собираемых данных
|
№
|
Название приложения
|
Доля собираемых данных, %
|
1
|
Вконтакте
|
83,3%
|
2
|
Госуслуги
|
63,3%
|
3
|
Одноклассники
|
63,3%
|
4
|
|
56,7%
|
5
|
Тинькофф
|
56,7%
|
6
|
Сбербанк.Онлайн
|
56,7%
|
7
|
Ozon
|
46,7%
|
8
|
Мегафон
|
43,3%
|
9
|
Qiwi Wallet
|
43,3%
|
10
|
HeadHunter
|
43,3%
|
11
|
Tiktok
|
40%
|
12
|
Likee
|
40%
|
13
|
Wildberries
|
40%
|
14
|
Aliexpress
|
40%
|
15
|
Юла
|
40%
|
16
|
Uber
|
40%
|
17
|
ЯндексМаркет (Беру)
|
40%
|
18
|
|
40%
|
19
|
Sunlight
|
40%
|
20
|
|
36,7%
В первую двадцатку вошли кроме социальных сетей также популярные банковские приложения, например, «Тинькофф» и «Сбербанк Онлайн», приложение мобильного оператора «МегаФон», а также большое количество крупнейших интернет-магазинов, от Ozon и Wildberries до Aliexpress и Sunlight. Отдельно стоит отметить сервис вызова такси Uber, а также платформу для поиска вакансий HeadHunter.
Показательно попадание в ранкинг мобильного приложения «Госуслуги», которое знает про вас все: от семейного положения и имен ближайших родственников до текущего места работы и банковских реквизитов. Напомним, что еще два года назад мобильным доступом к «Госуслугам» пользовались около миллиона жителей страны ежедневно.
Что касается лидера рейтинга, социальной сети «Вконтакте» (принадлежит Mail.ru Group), по данным Mediascope, 33% россиян старше 12 лет ежедневно посещали VK на десктопах и мобильных устройствах в сентябре 2020, а месячный охват составил 59%. На мобильных устройствах — в мобильном вебе и приложениях — «ВКонтакте» хотя бы раз в месяц посещали 60,8 млн человек или 50% населения страны старше 12 лет«. При этом «Вконтакте» знает о своих посетителях буквально все: в качестве белых пятен остались разве что рост и вес, а также серийный номер телефона.
«То, что приложения собирают данные о пользователях, не секрет: когда мы устанавливаем программу на смартфон, то принимаем условия политики конфиденциальности и даем приложению разрешения на доступ к устройству. А вот как хранятся эти данные и насколько все это безопасно — отдельный вопрос. Крупный бизнес обменивается обезличенными большими данными о пользователях, чтобы анализировать поведенческие паттерны. Когда смотришь случайный ролик на YouTube, а через секунду видишь рекламу этого товара, например, в своем Instagram или Facebook, иногда становится не по себе», — комментирует генеральный директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков.
Если заглянуть в конец ранкинга, ближе к «хвосту» популярной сотни, то окажется, что самыми безобидными являются мобильные игры: чтобы пользоваться некоторыми из них, не нужно даже регистрироваться и указывать свое имя. Из популярных сервисов среди них оказались «ЯндексGo» и Shazam.
Методика исследования:
Для исследования были отобраны топ-100 мобильных приложений для Android, представленных в Google Play и iOs в Apple Store, на основании собственных данных ИАА TelecomDaily о количестве их загрузок. Каждое приложение было проверено по 30 параметрам собираемых данных, где сбор 30 данных был принят за 100%. Оценка производилась путем установки приложений на смартфоны, регистрации в них и изучения политик конфиденциальности, как производят подобные исследования наши партнерские агентства на территории других стран. Собираемые данные об устройстве и сети оценивались на основе данных публичных сервисов https://search.appcensus.io и https://reports.exodus-privacy.eu.org/en/