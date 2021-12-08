Бренды Samsung, Adidas, Nike и Apple сохранили в 2021 году свои позиции на верхних строчках рейтинга Toп-20 проекта «Любимые бренды россиян» компании Online Market Intelligence (OMI). Полные результаты и описание проекта можно видеть на сайте top20brands.ru.

Китайский технологический бренд Xiaomi уже четвертый год подряд завоевывает сердца россиян. Попав в Топ-20 четыре года назад, этот бренд совершает последовательное восхождение с одиннадцатого места в 2018 году на пятую строчку в 2021 г. А вот другой китайский бренд — Huawei, впервые появившийся в 2020 году в Топ-20 на тринадцатом месте, не сумел развить успех и покинул рейтинг.

Вообще, текущий 2021 год оказался богат на перестановки. Помимо Huawei Топ-20 покинули BMW, Pepsi, Asus и Levi’s. На их место пришли Lay’s (16 место), Toyota (18 место), IKEA (20 место), «Глория Джинс» (15 место) и «Простоквашино» (19 место). Таким образом, впервые с начала проекта (2008 год) в Топ-20 вошли два российских бренда: O`stin и «Глория Джинс». Более того, в Топ-20 есть еще и бренд «Простоквашино». Он хотя и принадлежит с 2010 года французской компании Danone, может считаться локальным брендом, присутствующим только в России.

McDonald’s и H&M второй год подряд продолжают улучшать свои позиции: в 2021 году они заняли одиннадцатое и двенадцатое места соответственно, при том, что еще в 2019 году оба бренда «обитали в подвале» Топ-20. Также в 2021 году существенный рост продемонстрировал Reebok, который поднялся на пять строчек и занял четырнадцатое место.

Топ-20 брендов проекта «Любимые бренды россиян»

Источник: Online Market Intelligence (OMI)

Помимо общего внекатегориального рейтинга Топ-20 исследователи составили отраслевые рейтинги Топ-10 в каждой из 65 категорий. По сравнению с прошлым годом смена лидера в 2021 году произошла в десяти категориях, в то время как годом ранее — только в семи. Бренды «ФрутоНяня» и «Махеевъ» впервые стали победителями в своих категориях («Детское питание» и «Майонез» соответственно).

Категории, в которых сменился лидер в 2021 г.

Категория Лидер в 2021 г Место того же бренда в 2020 г. Бытовая химия Tide 4 Детское питание «ФрутоНяня» 2 Майонез Махеевъ 2 Обувь Adidas 2 Одежда Adidas 2 Парфюмерия и косметика Christian Dior 2 Продуктовые магазины Пятерочка 2 Продукты быстрого приготовления: лапша, супы, картофельное пюре Роллтон 2 Сервисы доставки готовой еды и продуктов питания Яндекс.Еда 2 Сухие завтраки, мюсли, хлопья, каши Nestle 2

Источник: Online Market Intelligence (OMI)

Появление многих брендов в Топ-20 часто совпадает с успехами в «своих» категориях. Например, 2021 год оказался весьма удачным для Adidas. Этот бренд не только сохранил за собой вторую строчку в Топ-20, но и вернул себе первенство в категориях «Одежда» и «Обувь». Помимо этого Adidas сохранил за собой лидерство в категории «Спортивные товары». Также стоит отметить тот факт, что в Топ-20 Adidas вплотную приблизился к Samsung по показателям — разница между ними теперь составляет чуть более 1%, в то время как в прошлые годы она была как минимум 5%.

Успех Xiaomi также вряд ли можно считать случайным. В категории «Электроника (ТВ, аудио- видеотехника, и т.д.)» Xiaomi дебютировал лишь в прошлом году, а в 2021 году уже занял шестую строчку. В 2021 году Xiaomi впервые появился в категории «Бытовая техника», а в категории «Сотовые телефоны, смартфоны или КПК» сохранил за собой высокое третье место.

В 2021 году бренд Tide, вернул себе лидерство в категории «Бытовая химия», поднявшись с четвертого места в 2020 году на первое в 2021, увеличив свою долю на 1,6 пп. до 16%. Правда, лидерство стало возможным не столько в результате успеха Tide, сколько провала прошлогоднего лидера — бренда Fairy, доля которого уменьшилась с 21,1% в 2020 году до 15,9% в 2021 г. В результате в категории возникло, по сути, два лидера — Tide и Fairy, разница между которыми статистически незначима.

Пандемия и связанные с ней ограничения становятся важной частью повестки второй год подряд. Разумеется, это не может не сказаться на отношении потребителей к брендам. Как и год назад, из-за ориентации на внутренний туризм значительные изменения происходят в категории «Авиакомпании». В верхней части рейтинга теперь присутствуют только российские авиакомпании. Исключение респонденты сделали только для Turkish Airlines, ведь Турция стала одним из немногих направлений, доступным россиянам в 2021 году. Также стоит отметить появление в Топ-10 российской авиакомпании Nordwind.

Значительные изменения коснулись и другой категории, связанной с путешествиями — «Сервисы для путешествий». Здесь существенно улучшили свои позиции бренды «Травелата» (поднялся на пять позиций и занял пятое место) и tutu.ru, который поднявшись на три строчки, занял третью позицию. Главным «неудачником» категории стал бренд Airbnb, который занял последнюю десятую строчку рейтинга, опустившись на семь позиций.

В 2021 году люди стали чаще и охотнее экспериментировать с онлайн-покупками, например, в категории «Интернет-магазины» в 2021 году значительно изменился состав участников. В Топ-10 появилось пять (!) новых брендов, причем, один из них, Яндекс, сразу занял высокое четвертое место. Wildberries впервые занял вторую строчку, которую ранее на протяжении двух лет занимал AliExpress.

Похожая ситуация наблюдается и в категории «Сервисы доставки готовой еды и продуктов питания», где в 2021 году сменился лидер (Яндекс.Еда сменил Delivery Club), а также появились три новых участника. Интересно, что в Топ-10 сервисов доставки присутствуют три бренда, которые также вошли Топ-10 категории «Продуктовые магазины»: «Пятерочка», «Перекресток» и «ВкусВилл». Это говорит о том, что люди все чаще воспринимают продуктовых ритейлеров в качестве доставки.

В последние несколько лет потребители стали уделять все больше внимания уделять экологии. Именно это, надо полагать, стало причиной появления имеющего экомаркировку российского бренда Synergetic в Топ-10 категорий «Бытовая химия» и «Подгузники». То же касается и упомянутого выше бренда «ВкусВилл», сделавшего акцент на натуральности продуктов своего ассортимента.

2021 год стал успешным для бренда «Тинькофф». В категории «Банковские услуги» он впервые занял вторую строчку, а в категории «Мобильные операторы», впервые появившись два года назад на последней строчке, «Тинькофф Мобайл» занял седьмое место. В обоих случаях поступательное движение вверх по рейтингу продолжается второй год подряд.

В 2021 году в исследовании появились появилась новая категория «Онлайн-кинотеатры», где победителем стал ivi. Лучшим из зарубежных проектов стал бренд Netflix — четвертое место.

Исследование «Любимые бренды россиян» проводится ежегодно с 2008 года. В ходе каждой волны методом онлайн-опроса опрашивают 1500 человек. Выборка квотная стратифицированная, респондентов выбирают случайным образом из access панели OMI из числа людей в возрасте 18 — 55 лет, проживающих в городах с населением свыше миллиона человек.