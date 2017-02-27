ТОП-20 самых дорогих компаний рунета на 2017 год по версии Forbes

1 Яндекс $7600 млн «Яндекс» снова стал самой дорогой компанией Рунета, хотя в прошлом году уступил лидерство Mail.ru Group. Компания продолжает искать способы увеличить долю нерекламных доходов в структуре выручки и развивает сервисы. В этом году «Яндекс» запустил собственный поисковик авиабилетов и превратил «Яндекс.Маркет» в полноценную торговую площадку, а «Яндекс.Музыка» попала в пятерку самых доходных российских приложений по версии AppAnnie. Тем не менее 96% выручки «Яндекса» в III квартале 2016 года принесла реклама. Компания планирует продолжить внедрять новые технологии, например нейросети.

2 Mail.ru Group $4000 млн Mail.ru Group по-прежнему делает ставку на развитие рекламы в мобильных устройствах и соцсетях. Объем пользовательских платежей внутри продуктов Mail.ru за I полугодие 2016 года вырос на 4% по сравнению с прошлым годом, доходы от рекламы — на 28,6%, а выручка «ВКонтакте» — на 41% за 2016 год. Многопользовательские игры (самые популярные — Armored Warfare и Skyforge) принесли Mail.ru Group с января по июнь 2016 года 4,5 млрд рублей. Но компания решила выходить в новые сегменты, потратив $30 млн на покупку разработчика мобильных игр Pixonic и $100 млн — на сервис доставки еды Delivery Club.

3 Avito $2549 млн В конце 2015 года Avito впервые выплатила дивиденды. Акционеры компании, среди которых — шведский фонд Vostok New Ventures и южноафриканский холдинг Naspers, получили $230 млн. Онлайн-сервис объявлений продолжает расти: за год к сентябрю 2016 года месячная аудитория Сервис Avito выручил за 2016 год 11,7 млрд руб – на 75% больше, чем в 2015 году. Основной доход компании приносят продвижение объявлений, платежи от магазинов-партнеров, дополнительные сервисы, а на рекламу приходится около четверти выручки. В декабре 2016 года Avito стала единственным проектом из России в рейтинге самых быстрорастущих компаний Европы, Африки и Ближнего Востока — Deloitte Technology Fast 500.

4 Wildberries $419 млн Компания Wildberries, основанная преподавателем английского языка Татьяной Бакальчук и ее мужем Владиславом, — один из крупнейших интернет-магазинов на российском рынке. Ежедневно 1 млн пользователей делают 100 000 заказов. В онлайн-каталоге интернет-ретейлера представлено около 10 млн товаров от 7000 брендов. Wildberries напрямую сотрудничает с производителями одежды и официальными дистрибьюторами и имеет более 650 пунктов самовывоза, из которых 76 — в Белоруссии и 17 — в Казахстане. Wildberries — одна из самых закрытых компаний на российском интернет-рынке, Бакальчук не общается с прессой и не участвует в профильных для рынка мероприятиях, но для нашего издания она сделала исключение.

5 Ozon Group $302 млн В конце 1990-х софтверная компания RekSoft и издательство Terra Fantastika запустили книжный магазин ozon.ru, позднее к ассортименту добавили детские товары и бытовую технику. Сегодня на сайте ozon.ru 4,1 млн товаров в 23 категориях. Среди акционеров холдинга фонд Baring Vostok, АФК «Система», МТС, Index Ventures, ru-Net Ltd, Rakuten, Intel Capital, Holtzbrinck и Cisco. В 2016 году Ozon Group открыла региональные склады в Екатеринбурге и Казани и ввела доставку в тот же день для московских покупателей и на следующий день — для региональных. Средняя конверсия сайтов Ozon за 2016 год увеличилась с 2,6% до 3,3%.

6 Lamoda $301 млн За шесть лет немецкие предприниматели Нильc Тонзен, Флориан Янсен, Буркхард Биндер и Доминик Пикер сделали Lamoda одним из крупнейших интернет-ретейлеров в России. В 2016 году интернет-ретейлер продолжил развитие b2b-направления, запущенного в 2015 году, а также сосредоточился на мобильных продажах — более 60% покупок совершалось через мобильное приложение Lamoda. На крупнейшей онлайн-распродаже «Черная пятница» в ноябре 2016 года интернет-ретейлер продал 500 000 товаров. В каталоге Lamoda сейчас более 2 млн товаров от тысячи брендов мужской, женской и детской одежды и аксессуаров.

7 Юлмарт $236 млн Один из первых магазинов открылся в Санкт-Петербурге на месте некогда популярного ретейлера Ultra Electronics. С момента создания онлайн-гипермаркет «Юлмарт» специализировался на продаже электроники и бытовой техники. За последние годы ассортимент значительно расширился за счет DIY-, авто- и детских товаров, одежды, спортивного питания. Сейчас в ассортименте свыше 12 млн наименований. Весной прошлого года разгорелся корпоративный конфликт акционеров, который пока не оказал влияния на темпы роста компании. Трафик ulmart.ru в 2016 году вырос на 15%, а база активных покупателей — на 6%.

8 Ситилинк $215 млн «Ситилинк» входит в ГК Merlion, занимающуюся дистрибуцией компьютерной техники. Компания позиционирует себя как «электронный дискаунтер» — интернет-магазин, продающий компьютерную, цифровую и бытовую технику со скидками. У «Ситилинк» 30 офлайн-магазинов, четыре из них в Москве, и 350 пунктов выдачи заказов. В магазинах дискаунтера, или центрах электронной торговли, как называют их в компании, нет консультантов. Центры оборудованы терминалами для самостоятельного оформления заказов, кассами оплаты и окнами выдачи товаров. География работы «Ситилинка» — от Москвы до Красноярска.

9 2GIS $200 млн Новосибирский предприниматель Александр Сысоев придумал, как можно заработать, соединив электронную карту города со справочником. Сегодня ежемесячная аудитория сервиса 2GIS — 30 млн человек из 318 городов в девяти странах. В конце 2015 года компания получила $40 млн инвестиций от фондов Baring Vostok и ru-Net. Деньги пошли на запуск новых продуктов и географическую экспансию. За 2016 год 2GIS запустил навигатор с голосовыми подсказками, приложения «Аптеки» и «Такса» (сравнивает цены на такси в городе), добавил планы 290 торговых центров в онлайн-версию сервиса.

10 Exist $165 млн Exist — первый в России интернет-магазин запчастей. В сентябре 2016-го разразился корпоративный конфликт: три акционера ООО «А+А Эксист-Инфо» (занимается IT-поддержкой) — Валерий Чикин (20%), Юрий Поляков и Юрий Буковников (по 15%) — захотели продать свои доли. Вступив в бизнес пополам с Владиславом Доморацким (50%), они хотели получить по итогам сделки $25 млн на троих, но Доморацкий предложил $10 млн. Миноритарии привлекли к разрешению спора компанию А1, которая была готова войти в проект в качестве инвестора. В итоге Доморацкий продал свою долю (50%) компании «ЖелДорЭкспедиция» и взялся за развитие нового бренда.

11 HeadHunter $164 млн Портал для поиска работы HeadHunter почти шесть лет принадлежал Mail.ru Group, но в феврале 2016 года был продан группе инвесторов во главе с фондом «Эльбрус Капитал». Дмитрий Крюков, глава фонда, назвал сервис «абсолютным лидером» в сегменте интернет-­рекрутмента. За год HeadHunter запустил HRspace — сервис для прямой связи заказчиков-работодателей и рекрутеров-исполнителей, а также систему автоматической оценки потенциала сотрудников. Сервис стал использовать машинное обучение для ранжирования откликов соискателей и для лучшего подбора и рекомендации вакансий.

12 Suberjob $125 млн Проект SuperJob в феврале 2000 года запустила компания Алексея Захарова «Триумвират Девелопмент», занимающаяся разработкой и поддержкой сайтов. Нишу онлайн-рекрутмента Захаров оценивал как «сверхрентабельную». По данным компании, доля корпоративных пользователей мобильных продуктов SuperJob в 2016 году выросла до 20%, а сайт ежедневно посещают 800 000 человек. В 2016 году SuperJob запустил агрегатор информации о кандидате из социальных сетей под названием Social Link и чат-бота, которого сервис научил проводить собеседования для подбора сотрудников в «Связной».

13 B2B-Center $118 млн B2B-Center — российская ИТ-компания, которая занимается разработкой программного обеспечения для корпоративных закупок и продаж. Основной продукт компании – одноименная электронная торговая площадка. Компания была основана в 2002 году бизнесменом Александром Бойко и стала одним из первых игроков на российском рынке e-commerce в сегменте business-to-business. В 2014-2016 годах B2B-Center становился третьим в рейтинге крупнейших поставщиков SaaS в России.

14 Циан Групп $101 млн Портал Cian.ru сначала был агрегатором объявлений об аренде, а в 2009 году стал еще и сервисом для продажи недвижимости. Сегодня основной доход компании приносят платные объявления. Владельцы «Промсвязькапитала» Дмитрий и Алексей Ананьевы решили объединить в «ЦИАН Групп» купленный Cian.ru, портал «Деловой мир» и петербургский сайт о недвижимости emls.ru. В январе 2015 года Ананьевы продали 27% компании группе инвесторов во главе с «Эльбрус Капитал». В 2016 году Cian.ru (приносит основной доход в группе) запустил собственный сервис оценки квартир и раздел коммерческой недвижимости.

15 Aviasales $99 млн Крупнейший российский поисковик авиабилетов начинался как блог основателя Константина Калинова о путешествиях. Теперь российская аудитория сервиса — около 7 млн человек в месяц, а приложение Aviasales есть на каждом третьем российском iPhone (данные компании). Метапоисковик ищет и сравнивает авиабилеты от 728 авиакомпаний, 200 авиакасс и пяти систем бронирования и перенаправляет пользователя к компании-партнеру. В 2016 году Aviasales запустил чат-бота для сервиса командной работы Slack и для мессенджера Viber и начал анализировать багажные тарифы, а также искать билеты на рейсы бизнес-авиации.

16 KupiVIP $97млн Магазин распродаж KupiVip был создан Оскаром Хартманом по модели французской компании Vente Privee. У интернет-магазина более 10 инвесторов, в том числе Russia Partners, Balderton Capital, Bessemer Venture Partners, Accel Partners и др. В 2016 году KupiVip продолжил развивать офлайн-направление — открыл три новых магазина в Москве и полностью перезапустил сайт, добавив несколько новых функций: виртуальную примерочную, онлайн-консультанта, блок для собственного контента пользователей и систему отзывов. В начале 2016 года онлайн-ретейлер открыл офис в Ростове-на-Дону, чтобы поднять уровень сервиса в регионе.

17 Mamba $97млн Компания развивает сервисы знакомств Mamba и Wamba, а с 2015 года еще и российский сайт знакомств Teamo. В 2005 году контроль над Mamba приобрел «Финам» (владеет 65% бизнеса), спустя два года в число акционеров вошла Mail.ru Group (35%). Компания работает не только в России: ее турецкий сайт Yonja.com ежемесячно посещают более 78 000 человек. Начиная экспансию на зарубежные рынки, компания сменила название с Mamba на Wamba, так как домен mamba во многих странах был занят производителем жевательных конфет. Сегодня Wamba переведена на 20 языков и зарабатывает на рекламе и продажах премиальных аккаунтов.

18 ivi.ru $96 млн Компания ivi.ru зарабатывает не только на рекламе, но и на продаже подписок и фильмов из каталога. Среди инвесторов видеосервиса — фонд ru-Net Леонида Богуславского, американский фонд Tiger Global, российские Baring Vostok, Frontier Ventures, Buran VC. Общая сумма финансирования, по данным Crunchbase, составляет $43,5 млн. В 2016 году ivi.ru вышел на международный рынок и запустил собственное производство контента — уже вышел мультфильм «10 друзей кролика» и полнометражный фильм «Невеста» (сервис выступил одним из продюсеров). ivi.ru сотрудничает с крупнейшими производителями контента по всему миру.

19 1С Битрикс $86 млн «1С Битрикс» — один из немногих в рейтинге B2B-проект. Совместное предприятие компаний «1С» и «Битрикс» разрабатывает продукты для управления веб-проектами и сайтами, а также сервисы для организации совместной работы внутри компаний. Число клиентов системы «Битрикс24» в 2016 году превысило 1 млн. Система позволяет планировать задачи, общаться с клиентами, работать в режиме онлайн с внутренними документами. Благодаря нейронным сетям сервис уже научился распознавать лица. Теперь сотрудники отделов продаж могут «узнавать» посетителей магазинов или офисов. У компании более 13 000 партнеров в 400 городах стран СНГ.