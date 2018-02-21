ТОП-20 самых дорогих российских интернет-компаний на 2018 год
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 20 самых дорогих российских интернет-компаний. Тройка лидеров по сравнению со списком 2017 года не изменилась.
Первое место сохранил за собой «Яндекс». Forbes оценил компанию в $12,4 млрд. Второе место заняла Mail.Ru Group, которую журнал оценил в $6,9 млрд. Замыкает тройку лидеров сайт объявлений Avito, который авторы рейтинга оценили в $2,7 млрд.
В этом году из рейтинга выбыли онлайн-ретейлеры «Юлмарт» и Exist. Первый приостановил работу в некоторых регионах и сейчас переоформляет бизнес на другие юрлица, второй находится в стадии ликвидации. В обоих случаях этим событиям предшествовали корпоративные конфликты. Вместе с тем в рейтинг ворвались сервис онлайн-бронирования Biletix, интернет-магазин «ОнлайнТрейд.Ру» и образовательная платформа SkyEng.
Новичками рейтинга стали сервис онлайн-бронирования авиабилетов Biletix (седьмое место), интернет-магазин «Онлайнтрейд.ру» (13 место) и образовательная платформа Skyeng (20 место).
Forbes отмечает, что крупнейшие игроки рунета выбрали путь Google и Facebook: они активно скупают нишевые проекты и создают экосистемы, охватывающие все сферы жизни россиян — от доставки еды и вызова такси до киберспорта.
Топ-20 самых дорогих российских интернет-компаний
|№
|Компания
|Стоимость
|Интересный факт
|1
|«Яндекс»
|$12,4 млрд.
|63,5 млрд рублей заработал «Яндекс» на интернет-рекламе за три квартала 2017 года
|2
|Mail.Ru Group
|$6,9 млрд
|41% занимает Mail.ru Group на рынке доставки еды
|3
|Avito
|$2,7 млрд
|16 млрд рублей — ежемесячный объем продаж через Avito
|4
|Wildberries
|$602 млн
|1,1 млн заказов обработал Wildberries в «черную пятницу» в ноябре 2017 года
|5
|Lamoda
|$454 млн
|Более 2 млн товаров доступно на сайте Lamoda
|6
|Ozon Group
|$369 млн
|25% всех продаж Ozon приходится на книги
|7
|Biletix
|$264 млн
|На 12% вырос объем продаж авиабилетов на сайте Biletix в 2017 году
|8
|HeadHunter
|$228 млн
|498 333 актуальные вакансии опубликованы на HeadHunter
|9
|«Ситилинк»
|$224 млн
|6800 рублей — средняя сумма покупки в «Ситилинк»
|10
|«2ГИС»
|$211 млн
|11 162 089 зданий отмечено на картах 2ГИС
|11
|KupiVIP Group
|$169 млн
|На 2 млн человек выросла среднемесячная аудитория KupiVip в 2017 году
|12
|Aviasales
|$138 млн
|На 40% больше людей стали искать билеты на Aviasales в 2017 году
|13
|ОнлайнТрейд.Ру
|$129 млн
|5,5 млн товаров продано на ОнлайнТрейд.Ру в 2017 году
|14
|B2B-Center
|$121 млн
|910 000 торгов прошло на площадке за 15 лет работы
|15
|ivi.ru
|$119 млн
|Около 50% дохода Ivi.ru приносит российский контент
|16
|Superjob
|$117 млн
|21 млн — общая база резюме SuperJob
|17
|Циан Групп
|$111 млн
|1 млн активных объявлений на сайте cian.ru
|18
|Mamba
|$108 млн
|16 минут в день в среднем проводит на сайте пользователь «Мамбы», по данным similarweb.com
|19
|1С-Битрикс
|$97 млн
|3 млн компаний от Мехико до Шанхая пользуется Bitrix24
|20
|SkyEng
|$80 млн
|2200 преподавателей и 19 500 учеников зарегистрировано в проекте
В рейтинг вошли созданные в России или работающие в основном на российском рынке компании, которые изначально делали ставку на бизнес в интернете — на онлайн-продажи приходится более половины их выручки. В рейтинге не приводятся оценки российского бизнеса зарубежных компаний, а также компаний из сферы финтеха и игровой индустрии, бизнес-модель которых сильно отличает их от участников списка, пояснили в Forbes.
При составлении рейтинга журнал использовал данные о капитализации публичных компаний на бирже по состоянию на 25 января 2018 года, а также экспертные оценки по мультипликаторам аналогов, совершённым сделкам и оценкам венчурных капиталистов.