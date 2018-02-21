ТОП-20 самых дорогих российских интернет-компаний на 2018 год

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 20 самых дорогих российских интернет-компаний. Тройка лидеров по сравнению со списком 2017 года не изменилась.

Первое место сохранил за собой «Яндекс». Forbes оценил компанию в $12,4 млрд. Второе место заняла Mail.Ru Group, которую журнал оценил в $6,9 млрд. Замыкает тройку лидеров сайт объявлений Avito, который авторы рейтинга оценили в $2,7 млрд.

В этом году из рейтинга выбыли онлайн-ретейлеры «Юлмарт» и Exist. Первый приостановил работу в некоторых регионах и сейчас переоформляет бизнес на другие юрлица, второй находится в стадии ликвидации. В обоих случаях этим событиям предшествовали корпоративные конфликты. Вместе с тем в рейтинг ворвались сервис онлайн-бронирования Biletix, интернет-магазин «ОнлайнТрейд.Ру» и образовательная платформа SkyEng.

Новичками рейтинга стали сервис онлайн-бронирования авиабилетов Biletix (седьмое место), интернет-магазин «Онлайнтрейд.ру» (13 место) и образовательная платформа Skyeng (20 место).

Forbes отмечает, что крупнейшие игроки рунета выбрали путь Google и Facebook: они активно скупают нишевые проекты и создают экосистемы, охватывающие все сферы жизни россиян — от доставки еды и вызова такси до киберспорта.

Топ-20 самых дорогих российских интернет-компаний

№ Компания Стоимость Интересный факт 1 «Яндекс» $12,4 млрд. 63,5 млрд рублей заработал «Яндекс» на интернет-рекламе за три квартала 2017 года 2 Mail.Ru Group $6,9 млрд 41% занимает Mail.ru Group на рынке доставки еды 3 Avito $2,7 млрд 16 млрд рублей — ежемесячный объем продаж через Avito 4 Wildberries $602 млн 1,1 млн заказов обработал Wildberries в «черную пятницу» в ноябре 2017 года 5 Lamoda $454 млн Более 2 млн товаров доступно на сайте Lamoda 6 Ozon Group $369 млн 25% всех продаж Ozon приходится на книги 7 Biletix $264 млн На 12% вырос объем продаж авиабилетов на сайте Biletix в 2017 году 8 HeadHunter $228 млн 498 333 актуальные вакансии опубликованы на HeadHunter 9 «Ситилинк» $224 млн 6800 рублей — средняя сумма покупки в «Ситилинк» 10 «2ГИС» $211 млн 11 162 089 зданий отмечено на картах 2ГИС 11 KupiVIP Group $169 млн На 2 млн человек выросла среднемесячная аудитория KupiVip в 2017 году 12 Aviasales $138 млн На 40% больше людей стали искать билеты на Aviasales в 2017 году 13 ОнлайнТрейд.Ру $129 млн 5,5 млн товаров продано на ОнлайнТрейд.Ру в 2017 году 14 B2B-Center $121 млн 910 000 торгов прошло на площадке за 15 лет работы 15 ivi.ru $119 млн Около 50% дохода Ivi.ru приносит российский контент 16 Superjob $117 млн 21 млн — общая база резюме SuperJob 17 Циан Групп $111 млн 1 млн активных объявлений на сайте cian.ru 18 Mamba $108 млн 16 минут в день в среднем проводит на сайте пользователь «Мамбы», по данным similarweb.com 19 1С-Битрикс $97 млн 3 млн компаний от Мехико до Шанхая пользуется Bitrix24 20 SkyEng $80 млн 2200 преподавателей и 19 500 учеников зарегистрировано в проекте

В рейтинг вошли созданные в России или работающие в основном на российском рынке компании, которые изначально делали ставку на бизнес в интернете — на онлайн-продажи приходится более половины их выручки. В рейтинге не приводятся оценки российского бизнеса зарубежных компаний, а также компаний из сферы финтеха и игровой индустрии, бизнес-модель которых сильно отличает их от участников списка, пояснили в Forbes.

При составлении рейтинга журнал использовал данные о капитализации публичных компаний на бирже по состоянию на 25 января 2018 года, а также экспертные оценки по мультипликаторам аналогов, совершённым сделкам и оценкам венчурных капиталистов.