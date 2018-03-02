ТОП-240 провайдеров технологий на ECOM Expo'18

ECOM Expo'18 — крупнейшая в Восточной Европе выставка технологий, услуг и инноваций для интернет-торговли, которая пройдет 23–24 мая 2018 года в КВЦ «Сокольники» (Москва).

ТОП-240 провайдеров технологий 2018-ого года, которые заметно повысят продажи интернет-магазина. Экономьте своё время и выбирайте лучших. Все подрядчики для любого участка ecommerce в одном месте. Получите полезные бизнес-контакты и четкий срез актуальных предложений и технологий для онлайн-торговли.

В этом году выставка впервые для удобства разделена на несколько тематических зон: взаимоотношения с клиентами, доставка и логистика, маркетинг и продвижение, платежи и финансы, сайт и бэк-офис, управление ассортиментом и другие.

Инструменты для старта бизнеса

Для тех, кто только планирует открытие интернет-магазина, ECOM Expo обязательна к посещению. Здесь можно подобрать всё для запуска интернет-магазина — от платформы для создания сайта до провайдера услуг доставки.

3 потока бизнес-программы

И 8 партнерских конференций. Будем говорить об инновациях в маркетинге, мобильной коммерции, видео в ecommerce, логистических решениях, тонкостях приема платежей и многом другом.

Больше чем бизнес-выставка. Это большой праздник, встреча давних друзей, где можно вдохновиться на год вперёд, пообщаться в расслабленной обстановке, поучаствовать в конкурсах от компаний и выиграть крупные призы.

Мероприятие проводится в седьмой раз, с каждым годом только набирая обороты и привлекая к себе больше внимания: в 2018 году ожидается уже 10 000 участников из самых разных уголков: Азия, Прибалтика, Восточная Европа, Россия.

Для сотрудников интернет-магазинов и ритейл-компаний посещение выставки — бесплатно, по предварительной регистрации на сайте.