ТОП-5 популярных смартфонов на Новый год и Рождество

Объединенная компания Связной | Евросеть проанализировала покупательское предпочтение своих клиентов в праздничный период и составила список популярных смартфонов.

Всего в период с 17 декабря по 8 января в магазинах Связной и Евросеть было продано на 10% смартфонов больше, чем за аналогичный период прошлого года, в деньгах рост составил 16%. Средний чек год к году вырос на 14% и составил 16 121 рубль.

Самыми популярными подарками в натуральном выражении стали:

Samsung G532 Galaxy J2 Prime Honor 7A (чёрный) Samsung A600 Galaxy A6 (2018) Samsung J400 Galaxy J4 (2018) Samsung A750 Galaxy A7 (2018)

В денежном выражении следующие лидеры:

1) iPhone XR 128 Gb (чёрный)

2) iPhone X 64 Gb (серый космос)

3) iPhone XS Max 64 Gb (серый космос)

4) iPhone XS 256 Gb (серый космос)

5) iPhone 7 32 Gb (чёрный)