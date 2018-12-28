ТОП-5 популярных смартфонов на Новый год и Рождество
Объединенная компания Связной | Евросеть проанализировала покупательское предпочтение своих клиентов в праздничный период и составила список популярных смартфонов.
Всего в период с 17 декабря по 8 января в магазинах Связной и Евросеть было продано на 10% смартфонов больше, чем за аналогичный период прошлого года, в деньгах рост составил 16%. Средний чек год к году вырос на 14% и составил 16 121 рубль.
Самыми популярными подарками в натуральном выражении стали:
- Samsung G532 Galaxy J2 Prime
- Honor 7A (чёрный)
- Samsung A600 Galaxy A6 (2018)
- Samsung J400 Galaxy J4 (2018)
- Samsung A750 Galaxy A7 (2018)
В денежном выражении следующие лидеры:
1) iPhone XR 128 Gb (чёрный)
2) iPhone X 64 Gb (серый космос)
3) iPhone XS Max 64 Gb (серый космос)
4) iPhone XS 256 Gb (серый космос)
5) iPhone 7 32 Gb (чёрный)
«Покупательское предпочтение всё больше смещается в сторону технологичных моделей, что способствует росту среднего чека. В дизайне и в технологичной составляющей смартфонов наметились такие тренды, как большой безрамочный экран с вырезом под фронтальную камеру, двойные и тройные камеры, мощный процессор и искусственный интеллект. Кроме того, выгодные предложения предоставляют клиентам дополнительные возможности для приобретения гаджетов. По итогам 2018 года мы отмечаем рост популярности беспроцентной рассрочки, а также программ Trade-in и MultiTrade-in, позволяющей клиентам приобрести новое устройство всего за 1 рубль», — подчеркивает вице-президент по продажам объединенной компании Связной | Евросеть Давид Борзилов.