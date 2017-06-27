Топ-50 самых влиятельных директоров по маркетингу 2017 года

Журнал Forbes составил рейтинг влиятельных директоров по маркетингу. Первое место занял Кит Уид из Unilever.

Рейтинг основывается на анализе различных аспектов деятельности маркетинговых директоров, в том числе их активности, репутации в СМИ и влияния в мировом маркетинговом сообществе. Рассматривались более 500 брендов из списков Brand Finance 2016 и Forbes Most Valuable Brands List 2016.

Лидирующие позиции достались Антонио Лусио из HP Inc, Филу Шиллеру из Apple, Линде Бофф из GE, Лесли Берланд из Twitter, Марку Мэтью из Samsung Electronics America и Музе Тарик из Ford. Отмечается, что примерно треть представленных в рейтинге директоров — женщины.

Большинство участников занимают лидирующие позиции около пяти лет. Влиятельные маркетинг-директора либо переходят на новые должности внутри компании, либо занимают пост директора по маркетингу в других более крупных брендах. Доминируют в списке участники из секторов технологий, телекоммуникаций и интернет.