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ТОП-90 маркетинговых инструментов на ECOM Expo’18

ECOM Expo'18 — крупнейшая в Восточной Европе выставка технологий, услуг и инноваций для интернет-торговли. 250 экспонентов, представленные в двух павильонах, покажут тренды, которые помогут бизнесу перейти на новый уровень. Об одной из важных категорий — маркетинговых инструментах на ECOM Expo’18 — пойдёт речь дальше.

Смотивировать с помощью виджетов на покупку поможет Giftd.tech. На своём стенде они расскажут о новом инструменте — программе лояльности на блокчейне для интернет-магазинов BitRewards

О максимальная персонализации рекламы под каждого пользователя в любом рекламном канале с помощью BigData и сделать эффективное рекламное продвижение поможет digital-агентство Omniscienta. Одни из новых маркетинговых инструментов — DSP и MDP платформы.

DigitalDataManager расскажет на выставке, как можно устанавливать десятки маркетинговых, рекламных и аналитических сервисов в один клик с помощью их нового продукта. Это решение, выпущенное в конце 2017 года, поможет управлять маркетинговыми интеграциями в едином интерфейсе и увеличивает эффективность многоканального маркетинга.

Отследить упоминания по своей компании в режиме реального времени, а также получить бесплатный тест и экспертную оценку эффективности коммуникаций в соцсетях предлагает Медиалогия.

AR-приложение для виртуальной примерки очков от Ideofit поможет магазинам оптики повысить продажи и снизить коэффициент возвратов. На стенде можно будет проверить виртуальную примерку очков на себе.

Помимо маркетинга на выставке будут собраны тренды и новинки IT, логистики, финтеха. а ещё 26 докладов про маркетинговые технологии. Погрузиться в мир новых технологий от ведущих поставщиков, найти свежие решения для повышения продаж, познакомиться с интересными людьми и пообщаться с экспертами на волнующие ecommerce-темы можно на ECOM Expo'18.

Если вы сервисная компания и хотите презентовать продукт и получить новых клиентов, можете зарегистрироваться и участвовать в выставке со стендом.

Выставка пройдет 23-24 мая, Москва, Сокольники. Бесплатный билет по предварительной регистрации на сайте.

Автор: Анна
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