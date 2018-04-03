Топ-менеджер Х5 стала финансовым директором Магнит

Один из крупнейших ритейлеров в РФ Магнит сообщил в понедельник о назначении финдиректором компании Елены Милиновой, бывшего CFO главного конкурента ритейлера — группы Х5.

Должность оставалась вакантной с 17 февраля 2018 года, когда Хачатур Помбухчан занял пост генерального директора сети Магнит, говорится в сообщении компании.

В феврале основным акционером Магнита стал банк ВТБ , выкупив у основателя Магнита Сергея Галицкого 29,1 процента акций, после этого Галицкий ушел с поста гендиректора компании, на котором его сменил Помбухчан.

Елена Милинова С 2007 по 2014 год возглавляла финансовый блок Камаза как замгендиректора и член правления группы компаний, с 2014 по 2016 год занимала должность главного финансового директора Х5 Retail Group, в августе 2017 года стала финансовым директором аптечной сети Мега Фарм, затем директором по экономике и финансам инвестиционной компании Marathon Group, говорится в релизе. (Ольга Сичкарь. Редактор Анастасия Тетеревлева)