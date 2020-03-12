Топ шопинг-приложений по количеству загрузок в весенние праздники

Компания App Annie, платформа, анализирующая мобильные данные, изучила предпочтения россиян во время покупок в праздничный период с 8 февраля по 8 марта 2020 года.

По сравнению с прошлым годом россияне провели в шопинг-приложениях на 35% больше времени, что обуславливается как ростом числа пользователей, так и усилиями ритейлеров по привлечению пользователей в свои приложения. Число загрузок для покупок в целом также растет: за 2019 год во всем мире скачали на 20% больше приложений, чем в 2018; в России рост составил 10%, достигнув числа в 294 млн скачанных приложений.

Лидерами среди россиян стали классифайды: возглавляет рейтинг, как и в прошлом году, Avito; на втором месте приложение Юла. На третье место удалось подняться приложению магазина Магнит, потеснив OZON и Wildberries. Существенно сдали позиции китайские магазины — AliExpress на шестой строчке рейтинга, Joom лишь на десятой.

Топ шопинг-приложений по количеству загрузок

№ Feb 8-Mar 8, 2019 Feb 8-Mar 8, 2020 1 Avito Avito 2 Юла Юла 3 Joom Магнит 4 AliExpress Wildberries 5 Auto.ru OZON 6 Едадил AliExpress 7 Wildberries Auto.ru 8 OZON Wallet by CardsMobile 9 Pandao Беру 10 Wallet by CardsMobile Joom

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