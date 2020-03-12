Топ шопинг-приложений по количеству загрузок в весенние праздники
Компания App Annie, платформа, анализирующая мобильные данные, изучила предпочтения россиян во время покупок в праздничный период с 8 февраля по 8 марта 2020 года.
По сравнению с прошлым годом россияне провели в шопинг-приложениях на 35% больше времени, что обуславливается как ростом числа пользователей, так и усилиями ритейлеров по привлечению пользователей в свои приложения. Число загрузок для покупок в целом также растет: за 2019 год во всем мире скачали на 20% больше приложений, чем в 2018; в России рост составил 10%, достигнув числа в 294 млн скачанных приложений.
Лидерами среди россиян стали классифайды: возглавляет рейтинг, как и в прошлом году, Avito; на втором месте приложение Юла. На третье место удалось подняться приложению магазина Магнит, потеснив OZON и Wildberries. Существенно сдали позиции китайские магазины — AliExpress на шестой строчке рейтинга, Joom лишь на десятой.
Топ шопинг-приложений по количеству загрузок
|
№
|
Feb 8-Mar 8, 2019
|
Feb 8-Mar 8, 2020
|
1
|
Avito
|
Avito
|
2
|
Юла
|
Юла
|
3
|
Joom
|
Магнит
|
4
|
AliExpress
|
Wildberries
|
5
|
Auto.ru
|
OZON
|
6
|
Едадил
|
AliExpress
|
7
|
Wildberries
|
Auto.ru
|
8
|
OZON
|
Wallet by CardsMobile
|
9
|
Pandao
|
Беру
|
10
|
Wallet by CardsMobile
|
Joom
iOS & Google Play Combined
«Покупатели все чаще уходят в поисках необходимых товаров на мобильные платформы — всего за год на 35% выросло количество россиян, предпочитающих в праздничный период совершать покупки через приложения. Также мы видим, что все больше интернет-магазинов стараются привлечь покупателей в свои приложения, особенно в высокий, праздничный сезон — чтобы преуспеть в этом, ритейлерам в том числе нужна продуманная стратегия присутствия в мобильном пространстве. Иначе для них велика вероятность остаться далеко в прошлом».
Управляющий директор App Annie по региону ЕМЕА Пол Барнс