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Топ шопинг-приложений по количеству загрузок в весенние праздники

Компания App Annie, платформа, анализирующая мобильные данные, изучила предпочтения россиян во время покупок в праздничный период с 8 февраля по 8 марта 2020 года.

По сравнению с прошлым годом россияне провели в шопинг-приложениях на 35% больше времени, что обуславливается как ростом числа пользователей, так и усилиями ритейлеров по привлечению пользователей в свои приложения. Число загрузок для покупок в целом также растет: за 2019 год во всем мире скачали на 20% больше приложений, чем в 2018; в России рост составил 10%, достигнув числа в 294 млн скачанных приложений.

Лидерами среди россиян стали классифайды: возглавляет рейтинг, как и в прошлом году, Avito; на втором месте приложение Юла. На третье место удалось подняться приложению магазина Магнит, потеснив OZON и Wildberries. Существенно сдали позиции китайские магазины — AliExpress на шестой строчке рейтинга, Joom лишь на десятой.

Топ шопинг-приложений по количеству загрузок

Feb 8-Mar 8, 2019

Feb 8-Mar 8, 2020

1

Avito

Avito

2

Юла

Юла

3

Joom

Магнит

4

AliExpress

Wildberries

5

Auto.ru

OZON

6

Едадил

AliExpress

7

Wildberries

Auto.ru

8

OZON

Wallet by CardsMobile

9

Pandao

Беру

10

Wallet by CardsMobile

Joom

iOS & Google Play Combined

«Покупатели все чаще уходят в поисках необходимых товаров на мобильные платформы — всего за год на 35% выросло количество россиян, предпочитающих в праздничный период совершать покупки через приложения. Также мы видим, что все больше интернет-магазинов стараются привлечь покупателей в свои приложения, особенно в высокий, праздничный сезон — чтобы преуспеть в этом, ритейлерам в том числе нужна продуманная стратегия присутствия в мобильном пространстве. Иначе для них велика вероятность остаться далеко в прошлом».

Управляющий директор App Annie по региону ЕМЕА Пол Барнс

Автор: Анна
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