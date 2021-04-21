TopDelivery подвела итоги 2020 года

TopDelivery, логистический оператор для интернет-магазинов по всей России, представил операционные и финансовые результаты за 2020 год и поделился планами развития на 2021 год. За время пандемии COVID-19 компания TopDelivery увеличила выручку на 50% по сравнению с показателями 2019 года.

В 2020 году компания TopDelivery сместила приоритет с работы через пункты выдачи заказов на развитие курьерских доставок. В результате удалось нарастить их количество на 120% в сравнении с показателями 2019 года. Общий объем доставок увеличился в 2020 году на 35%. Рост происходил равномерно на протяжении всего года без колебаний соотношения доставок по Москве и регионам.

Компания TopDelivery предоставляет курьерские услуги в 77 регионах России. В пятерку регионов по объемам доставок вошли Краснодарский край, Республика Крым, Ростовская, Свердловская и Новосибирская области. В настоящий момент ведется работа по расширению регионального присутствия и сокращению сроков доставки.

Особое внимание в 2020 году TopDelivery уделила оптимизации технических процессов. В частности, был запущен трекинг-сервис, который позволил снизить количество обращений в колл-центр на 20%. С внедрением трекинга получатели смогли самостоятельно назначать дату доставки и менять адрес без дополнительного обращения в службу поддержки клиентов. Также для отправителей сервис стал удобнее благодаря отображению на сайте ожидаемой даты доставки. Решение позволило в 2 раза сократить количество звонков с уточнением статуса заказа.

В 2020 году TopDelivery обновила систему маршрутизации заказов в Москве с планируемым временем прибытия на каждый адрес. Это позволило увеличить процент попадания во временной интервал доставки на 8%. По данным компании, по Москве наиболее часто доставку оформляли в следующих районах: Раменки — Университет, Академический — Черёмушки, Савёловский, Басманный — Лефортово, Замоскворечье.

За время пандемии компания TopDelivery смогла нарастить количество курьерских доставок, сохранив высокие показатели единого сервиса. Во многом этого удалось достичь благодаря запуску учебного центра для курьеров и программы обучения новых сотрудников. Компании было важно сократить срок адаптации новичков и нарастить количество перевозок. Также в 2020 году компания смогла сохранить достойную зарплату курьеров.

TopDelivery отвечает всем требованиям законодательства в сфере перевозок. В 2020 году компания полностью подготовила ИТ-систему к работе с маркированным товаром. Обязательная маркировка товаров внедряется поэтапно с 2019 года, в 2021 году ассортимент товаров, подлежащих обязательному внесению в систему «Честный знак», будет расширен.

По данным TopDelivery, за период пандемии в логистическом бизнесе произошли изменения в способах оплаты заказов. Если до пандемии заказы чаще всего оплачивали при получении, то в 2020 году количество предоплаченных заказов выросло на 22%. Кроме того, получатели товаров стали чаще оплачивать покупки картой, это позволило сократить расходы и риски логистического оператора на работу через прием наличных средств.

«В 2020 году мы сделали акцент на внедрение новых технологий в бизнес TopDelivery. В компании появились автоматические станции по измерению объемного веса заказов, что необходимо для планирования загрузки курьеров и отправок в регионы. Мы внедрили систему Pick-by-Voice, которая в голосовом режиме направляет кладовщика по складу, экономит время и не привязывает взгляд к монитору. Эти и многие другие действия помогли нам хорошо масштабироваться в период пандемии и достойно пережить скачки и рост загрузки в этот непростой год». Алексей Прыгин, генеральный директор TopDelivery

В 2020 году TopDelivery увеличила площадь склада в два раза до 1,5 тыс. квадратных метров за счет присоединения освободившихся за время пандемии площадей. Ранее в период пиковой загрузки приходилось снимать дополнительные склады в других районах города. Расширение имеющегося склада позволило сократить расходы на аренду, персонал и межскладскую логистику почти в 2 раза.

В 2020 году TopDelivery нарастила пул клиентов. К услугам логистического оператора обратились компании «Стокманн», Pandora, «Детский мир». В 2021 году TopDelivery планирует делать ставку в развитии клиентского сервиса на компании, чей бизнес ориентирован на сегменты fashion, home&decor.