ТОР-50 самых динамично развивающихся франшиз 2017 года

Издание РБК опубликовало очередной рейтинг 50 самых динамично развивающихся в России франшиз, составленный на основе данных Роспатента по итогам 2017 года. В него вошли компании, которые заключили наибольшее число договоров франшизы в 2017 году.

Третий год подряд рейтинг возглавляет разработчик и продавец ПО для автоматизации бизнеса «1С». В 2017 году компания заключила 698 контрактов с франчайзи, расторгла — 91. Общее число заключённых «1С» контрактов на конец 2017 года превысило 8,1 тысяч.

Второе место заняла франшиза сети пицерий «Додо пицца», которая в прошлом году находилась на 15 месте рейтинга. По подсчётам РБК, в 2017 году на девять расторженных договоров пришлось 128 вновь заключенных. Общее число заключённых «Додо пиццей» контрактов на конец 2017 года составило 128.

Замыкает тройку лидеров рейтинга 2017 года компания «Гемотест», которая зарабатывает на медицинских тестах и анализах. Она сохранила свою позицию, продав в 2017 году 101 франшизу и расторгнув десять контрактов.

Для подготовки рейтинга журналисты РБК использовали информацию Роспатента о товарных знаках, по которым в течение 2017 года были зарегистрированы договоры коммерческой концессии, а также данные о расторгнутых контрактах и общем количестве зарегистрированных договоров на конец 2017 года. По просьбам владельцев франшиз журналисты включили в рейтинг также договоры коммерческой субконцессии — обычно их используют «дочки» иностранных компаний для своих франчайзи в России.

Место франшизы в рейтинге определялось количеством заключенных в 2017 года договоров. Если этот показатель совпадал у нескольких торговых марок, тогда более высокое место присваивалось компании, которая лидирует по общему числу контрактов.