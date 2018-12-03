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Торговая сеть «Азбука вкуса» начала продавать технику Apple

Торговая сеть «Азбука вкуса» начинает продавать технику Apple. Как сообщает «Коммерсантъ», «Азбука вкуса» стала официальным реселлером Apple. В конце минувшей недели смартфоны и аксессуары Apple появились в первых пяти супермаркетах сети в Москве и в интернет-магазине ритейлера.

Сейчас гаджеты Apple можно купить в отделах «Деликатесы Стерео» или через онлайн-магазин в пяти продуктовых магазинах. В одном из московских магазинов появился стенд Apple в формате shop-in-shop.

По словам представителя «Азбуки вкуса» Андрея Голубкова, в магазинах сети начали продаваться аксессуары и гаджеты последнего поколения: iPhone XS, XS Max и XR. Планшеты появятся в супермаркетах позже. В зависимости от востребованности гаджетов среди покупателей «Азбуки вкуса» продукция Apple появится и в других магазинах сети. Оплатить покупку можно и бонусами клубной программы или средствами с электронной подарочной карты, добавил Андрей Голубков.

Гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич сомневается в том, что «Азбука вкуса» сможет предоставить качественный сервис для покупателей iPhone. "Это не тот продукт, который покупают часто, при этом его нужно уметь продать, настроить, обслужить. Сегодня вендоры смартфонов говорят, что пользователи не знают о 80% функционала устройств«,— прокомментировал господин Лацанич.

Идея продавать смартфоны в «Азбуке вкуса» принадлежит не продуктовому ритейлеру, а американской корпорации, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Ведь из-за высоких цен новые смартфоны не пользуются популярностью. «У Apple очень напряженная ситуация, потому что традиционные каналы не продают столько техники, сколько им нужно», — полагает он.

Автор: Анна
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