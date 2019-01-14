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Торговая сеть «Бегемот» оказалась под угрозой банкротства

Московский кредитный банк (МКБ) принял решение банкротить торговую сеть детских товаров «Бегемот». Соответствующее заявление было опубликовано МКБ ещё 26 декабря 2018 года. Иск о банкротстве может быть подан через 15 дней после публикации намерений.

Ожидается, что МКБ в ближайшее время обратится в суд с заявлением о признании банкротом ООО «Торговая сеть «Бегемот», которое управляет одноименной сетью детских товаров. В самом банке ситуацию не комментируют.

Согласно данным СПАРК, суммарная стоимость активов юрлица «Торговая сеть «Бегемот» — 1,19 млрд руб. Его кредиторская задолженность составляет 1,18 млрд руб.

По данным РБК, после того, как осенью 2017 года в МКБ пришел новый антикризисный менеджмент из «Роснефти», у «Бегемота» начались проблемы. Новое руководство не захотело развивать непрофильный актив при том, что у компании уровень долгов не был критически большим, и возможность погасить кредиторскую задолженность была, плюс поставщики не отказывались работать с «Бегемотом».

Торговая сеть детских товаров «Бегемот» в 2017 году была на втором месте в России по количеству фирменных магазинов, торгующих игрушками. Первое место занимает сеть «Детский мир».

Торговая сеть «Бегемот» была создана в 1998 году Сергеем Киселевым из Тольятти и первоначально называлась «Гранд Тойз». С 2012 года в капитал компании стал входить банк МКБ.

Автор: Анна
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