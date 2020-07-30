Торговая сеть EuroSPAR появится в Санкт-Петербурге

Компания «СПАР Миддл Волга», развивающая сеть EUROSPAR, откроет супермаркет в торговом доме «Пассаж» в Петербурге. Об этом сообщает РБК.

В ближайшее время магазин площадью 2,7 тыс. кв.м. откроется на цокольном этаже Торгового дома «Пассаж», на месте закрывающегося магазина сети «Лэнд». По словам представителей торгового центра, из-за падения трафика «Лэнд» закрывается 31 июля, а на его месте начнет работать новый арендатор, который сможет привлечь большой поток посетителей.

«Это было наше решение поменять „Лэнд“ на другого оператора. Потому что нам в качестве якорного оператора нужен тот, кто представляет собой быстрорастущую сеть, развивающуюся по всем законам продуктового ритейла», — объясняет генеральный директор ТД «Пассаж» Дмитрий Абрамов. По его словам, EUROSPAR идеально соответствует стратегии развития «Пассажа».

В магазине ассортимент будет представлен продуктами и готовыми блюдами: wok-лапша, стейки, манты, бургеры и т.д. Также в супермаркете будет пекарня и кондитерская с зоной кафе.

В дальнейшем владельцы планируют развивать сеть супермаркетов по Петербургу. В России около 200 магазинов EuroSPAR.