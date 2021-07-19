Торговая сеть «Красное & Белое» начала подготовку к IPO

Совладельцы Mercury Retail Group Игорь Кесаев F 35, Сергей Кациев F 81 и Сергей Студенников F 78 после закрытия сделки по продаже сети «Дикси» «Магниту» займутся подготовкой к IPO своей сети алкомаркетов «Красное & Белое». Бизнес ритейлера может оцениваться на уровне 245 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке и в инвестиционных кругах.

Mercury Retail Group наняла E&Y для проведения due diligence сети «Красное & Белое» перед ее возможным IPO, сообщил собеседник на рынке. О возможном размещении акций ретейлера на бирже также сказал источник газеты в среде инвесторов. По его словам, сейчас владельцами сети обсуждается несколько параметров, в частности, размер IPO может составить 15–20% с перспективой дополнительного размещения. С учетом SPO в свободном обращении может оказаться 25–30% акций ретейлера.

В E&Y отказались от комментариев, а в пресс-службе «Красного & Белого» не смогли подтвердить информацию. На подготовку сети к IPO косвенно указывает переход в компанию на аналогичную должность начальника управления корпоративных финансов и связей с инвесторами X5 Retail Group Андрея Васина. Об этом сообщили два собеседника газеты в инвесткругах. В X5 Retail Group подтвердили лишь уход топ-менеджера из компании.

По словам одного из собеседников газеты, Mercury Retail Group рассчитывает на оценку бизнеса «Красного & Белого» на уровне 0,5 размера выручки сети. «Это консервативные ожидания», — сказал он. По данным Infoline, выручка сети в 2020 году составила 490 млрд рублей, то есть бизнес сети может быть оценен в 245 млрд рублей.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отметил, что Mercury Retail Group логичнее было бы вывести на биржу объединенные сети «Красное & Белое» и «Бристоль». «Чем больше компания, тем больше размер предлагаемого портфельным инвесторам капитала и тем выше будет ликвидность акций», — сказал он. Партнер One Story Ольга Сумишевская объяснила, что обе сети алкомаркетов — это самостоятельные активы со сложной структурой владения.