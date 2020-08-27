Торговая сеть «Лента» начала тестировать систему навигации для покупателей

«Лента» начала тестировать систему навигации для покупателей в магазине на Обводном канале в Санкт-Петербурге. Покупатель, использующий сканер для самостоятельных покупок, видит на приборе карту торгового зала, расположение различных отделов и продуктов и своё местонахождение относительно них. Эта уникальная для российского ритейла технология позволяет сделать шопинг удобнее и комфортнее.

Решение создано на основе уже существующего «Лента Скан» и интеграции мобильных устройств Zebra PS20 с системой освещения. Сверхточное позиционирование внутри помещений стало возможным благодаря технологиям, интегрированным в светодиодные светильники. С помощью системы Visible Light Communication (VLC) светильники излучают кодированные световые сигналы. Устройство Zebra с сервисом «Лента Скан» расшифровывает информацию о местоположении покупателя и отображает его позицию на карте магазина в решении FLMS, созданном компанией NCR.

Компания планирует протестировать возможности выстраивания маршрута покупателя, исходя из запланированного списка покупок, поиска конкретного товара в магазине и определения кратчайшего маршрута до этого товара. Решение также позволяет сообщать покупателям о промо-акциях в зависимости от местоположения в магазине, дополнительную информацию о продуктах, которые находятся вблизи от покупателя.