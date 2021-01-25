Торговая сеть «Лента» запустила магазины-дискаунтеры

У торговой сети «Лента» появился новый розничный бренд «365+». Это магазины-дискаунтеры, которые ритейлер тестирует в Новосибирске и Барнауле. Проект позиционируют как «Магазин хороших цен от „Ленты“» с миссией «Только нужное и ничего лишнего». Более половины (60%) ассортимента «365+» приходится на собственные торговые марки (СТМ), остальное составляют локальные и наиболее популярные федеральные бренды, пишет «Коммерсантъ».

В «Ленте» подчеркивают, что не тратят бюджеты на большие рекламные кампании «365+» и дорогие интерьеры, а также не привлекают знаменитостей и блогеров. При этом в дискаунтерах нет промопредложений, зато действует программа лояльности материнской сети — карта дает скидку в 5% на все товары.

Дальнейшая судьба формата зависит от результатов пилотных магазинов. Компания планирует принять решение относительно «365+» в первом полугодии.

Дискаунтеры, запущенные крупными игроками, угрожают бизнесу независимых сетей вроде «Светофор» и «Доброцен». Они формируют значительную часть ассортимента за счет скупки остатков федеральных ритейлеров, а с запуском конкурирующих проектов могут лишиться такой возможности, полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.