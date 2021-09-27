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Торговая сеть «Магнит» начнет варить и продавать собственное пиво

Торговая сеть «Магнит» с начала 2022 года откроет небольшие пивные заводы в своих гипермаркетах «Магнит Экстра», сообщает РБК со ссылкой на слова компании.

По словам представителя «Магнита», предприятия будут варить и продавать пиво в розлив в нескольких гипермаркетах, которые отличаются наибольшим оборотом. В будущем ретейлер планирует запустить продажи пива собственного производства и в других магазинах.

Оператор онлайн-касс «Эвотор» приводил данные, согласно которым в июне 2021 года средняя цена разливного пива выросла на 9% в сравнении с 2020 годом и составила 107 руб. Самые высокие цены зафиксированы в Москве, где сумма за литр доходила до 214 руб. «Эвотор» объясняет это большим количеством дорогих сортов пива в столичных магазинах.

Росалкогольрегулирование также передавало, что во втором квартале 2021 года россияне стали меньше пить пива: розничные продажи упали на 2% и составили 172,6 млн руб. против 175,9 млн руб. годом ранее.

Автор: Анна
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