Торговая сеть «Перекрёсток» запустила «Маршрут полезных привычек»

Торговая сеть «Перекрёсток» запустила пилотный проект «Маршрут полезных привычек», который помогает покупателям выбирать продукты для здорового и сбалансированного питания, и одновременно с этим мотивирует их к ответственному потреблению и рациональному использованию ресурсов. Маршрут, проложенный при помощи специальной навигации внутри торгового зала, в тестовом режиме запущен в московском супермаркете на ул. Андропова, д. 8, до конца года он появится ещё в 30-ти столичных супермаркетах сети.

По ходу движения покупателя по торговому залу в продуктовых отделах размещены плакаты, напоминающие о том, что здесь можно купить полезные для здоровья продукты питания. При этом в продуктовых тележках находятся таблички с общими рекомендациями по составу «Корзины здорового питания»: ежедневный рацион взрослого человека должен состоять наполовину из свежих овощей и фруктов, на четверть — из продуктов, богатых «медленными» углеводами, и ещё на четверть — из источников белков, и всё это при соблюдении правильного водного баланса. «Корзина здорового питания» — проект «Перекрёстка», помогающий покупателям составлять сбалансированное меню на каждый день и таким образом получать необходимое количество калорий и полезных веществ. На табличках также указан QR-код, по которому можно подробнее познакомиться с составом «Корзины» и принципами здорового питания.

Помимо рекомендаций по сбалансированному питанию «Перекрёсток» также обращает внимание своих покупателей на важность осознанного потребления и сокращения объёмов мусора, который отправляется на свалку. На протяжении «Маршрута полезных привычек» также размещены плакаты, рекомендующие воспользоваться многоразовыми сумками или бумажными пакетами, которые можно приобрести на кассе, где также продаются фирменные пластиковые пакеты, на 35% состоящие из вторичного сырья. В зоне кафе используется посуда из пластика, подлежащего вторичной переработке. В отделах фруктов, овощей, гастрономии и выпечки для упаковки и взвешивания продуктов можно воспользоваться бесплатными бумажными пакетами. В фандомате — специальном аппарате по приёму пластиковых бутылок — можно сдать использованную тару для последующей переработки и получить скидку на продукцию.

В целях повышения энергоэффективности в «Перекрёстке» установлены энергосберегающие лампы, что позволяет сократить энергопотребление в супермаркете в среднем на 10%.