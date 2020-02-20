Торговая сеть «Пятёрочка» и Henkel установили фандоматы

Торговая сеть «Пятёрочка» и компания Henkel, производитель чистящих и моющих средств, косметических продуктов и клеевых технологий, установили фандоматы в пяти магазинах сети в Москве и Московской области в рамках проекта по сбору использованной пластиковой и алюминиевой упаковки у населения для последующей переработки.

Фандоматы принимают использованные ПЭТ-бутылки из-под напитков и флаконы из-под бытовой химии, а также алюминиевые банки любых производителей. Для стимулирования покупателей к раздельному сбору отходов за каждую сданную бутылку и/или банку фандомат выдаёт купон с 15%-ной скидкой на покупку продукции под брендами Syoss, Fa, Schwarzkopf и Shamtu во всех магазинах «Пятёрочка».

Фандоматы расположены в магазинах по следующим адресам в Москве:

ул. Большая Почтовая, д. 7

ул. Васильевская, д. 7

ул. Снежная, д. 16, корп.2

и в Московской области:

г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д. 4

г. Химки, мкрн. Сходня, ул. Мичурина, д. 25

Обслуживание фандоматов, вывоз собранной тары на пункты переработки и вторичная переработка пластика и алюминия будет осуществляться группой компаний «ЭкоТехнологии».

Первые десять фандоматов были установлены в магазинах «Пятёрочка» в Москве в июле 2019 года совместно с партнёрами, а в декабре прошлого года три фандомата появились в магазинах сети в Белгородской области. За время проекта через фандоматы было собрано более полутонны использованной упаковки, пригодной для вторичной переработки.

Татьяна Степанова, директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка»: «Мы стремимся к тому, чтобы как можно большая доля использованных материалов стала сырьём для вторичной переработки, и как можно меньшая – мусором, отправляемым на свалку. Поэтому мы продолжаем развивать пилот по установке фандоматов в наших магазинах, постепенно расширяя географию проекта. Мы рады, что наш партнёр, компания Henkel, поддержала инициативу, и наши совместные усилия помогут сформировать культуру осознанного потребления у наших покупателей и позволят отработать механику для последующего возможного масштабирования проекта».

«Увеличение объёмов пластиковых отходов – одна из величайших проблем современности. Компания Henkel со всей ответственностью подходит к её решению и стремится внести свой вклад в развитие замкнутого цикла производства. К 2025 году мы планируем использовать только упаковку из переработанных материалов, но что более важно – уже сейчас мы стараемся взаимодействовать с нашими потребителями и рассказывать им о важности раздельного сбора и переработки отходов. Мы надеемся, что установленные совместно с «Пятёрочкой» фандоматы будут востребованы нашими покупателями и позволят изменить отношение к вопросам экологии на осознанном уровне». Ирина Елисеева, директор по продажам подразделения Henkel Beauty Care в России