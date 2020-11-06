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Торговая сеть «Пятёрочка» открыла дегустационную кухню

Торговая сеть «Пятёрочка» открыла дегустационную кухню для тестирования продукции собственных торговых марок (СТМ) «Студия вкуса». Проект создаёт все условия для максимально тщательного выбора товаров только лучших поставщиков.

Ранее торговая сеть проводила дегустации на непрофильных площадках, что могло снижать точность оценок. «Студия вкуса» объединила в одном пространстве все процессы, связанные с проведением дегустаций — это зал, кухня и депозитарий для хранения образцов-эталонов для регулярных тестов стабильности качества продукции каждого поставщика на протяжении всего времени присутствия продукта на полке.

Каждая зона оснащена в соответствии с самыми строгими требованиями и международными стандартами, которые базируются на принципах ХАССП, регламентирующих требования к безопасности производства пищевой продукции. Так, система технологической вентиляции позволяет создать необходимую температуру в каждой кухонной зоне и очищать воздух от любых загрязнений, а система обратноосмотической фильтрации подводит чистую питьевую воду в зону кухни и к дегустационным кабинам. На дегустационной кухне установлены шкафы для кратковременного и долгосрочного хранения сухого продукта, морозильники с режимом −18-24°С для замороженной продукции долгого хранения, холодильники с режимом −5+10°С для охлажденной продукции короткого срока хранения (достаточного для проведения дегустаций или контролей качества), холодильные шкафы 0+10С, для напитков.

Установленное в «Студии вкуса» профессиональное оборудование даёт возможность проводить любые виды термической обработки продукции: пароконвектомат — для выпекания, тушения и запекания; индукционная плита — для обжаривания и варки; фритюрница, микроволновая печь и макароноварка — для одновременного приготовления нескольких порций макарон, пельменей, вареников и других блюд. Для горячих напитков установлены бойлеры. А с помощью кофейного аппарата и кофемолки можно протестировать как зерновой, так и молотый кофе с раздельной подачей образцов.

Зал поделен на 3 секции: конференц-зона, где проходят встречи и общение с поставщиками, зона приготовления напитков и непосредственно дегустационная зона, где созданы комфортные условия для проведения слепого тестирования. Для этого обустроены 6 изолированных кабин с раковинами и подачей чистой воды. Это обеспечивает возможность проведения независимого индивидуального теста каждым дегустатором. Дегустационная комиссия в размере от 8 до 16 экспертов проводит полноценную непредвзятую, основанную на методике «слепого» тестирования«, оценку образцов по каждому пункту анкеты на основании личного субъективного предпочтения «Нравится/Не нравится». Оценивается не только внешний вид, запах и вкус образцов, но и такие показатели как консистенция, цвет, интенсивность, плотность, прозрачность, насыщенность, форма. Дегустационные анкеты разрабатываются при участии независимых экспертов в пищевых технологиях с учётом специфики продукта, способа его приготовления и употребления.

Устройство «Студии вкуса» позволяет не только эффективно планировать процесс дегустации продукции и своевременно готовить образцы, но и оперативно фиксировать все договоренности с поставщиками. Правильно выстроенный и организованный дегустационный процесс даёт возможность выдерживать серьёзную экспертизу качества всей продукции собственных торговых марок и выбирать только лучших производителей.

Директор департамента собственных торговых марок торговой сети «Пятёрочка» Леонид Виленский: «Мы построили дегустационную кухню, используя лучшие мировые практики, современные разработки и технологии. Уверен, что новые условия позволят постоянно держать высокий стандарт качества продуктов собственных торговых марок „Пятёрочки“. Это ещё один шаг к завоеванию доверия наших гостей и укреплению лидерских позиций нашей сети».

Автор: Анна
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