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Торговая сеть «Пятёрочка» представила новый логотип

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Пятерочка
Пятерочка
Продукты питания

Торговая сеть «Пятёрочка» обновила свой логотип. Первые магазины с новым фирменным знаком на фасадах уже появились в Москве и Подмосковье. Разработкой лого занималось агентство TUTKOVBUDKOV.

Смена логотипа является продолжением масштабного обновления концепции торговой сети и отражает современные тренды в дизайне и визуализации бренда. Новый логотип будет постепенно внедряться во все рекламные носители, в первую очередь, POSM, видео и другие материалы. В текущем году часть новых и реконструируемых магазинов будут открываться уже с использованием нового лого.

Новый логотип — эволюционный, т.е. ключевые элементы бренда — цифра «5», заключённая в окружность, — сохранились, претерпев небольшие изменения. Зелёный листок теперь полностью вписан в окружность, стиль написания цифры «5» стал более современным и вместе с этим изменился шрифт написания «Пятёрочка».

«Мы продолжаем развиваться и совершенствоваться, и обновили наш логотип, чтобы он соответствовал новой концепции наших магазинов — был более современный и динамичный. „Пятёрочку“ знает практически каждый житель России, поэтому мы постарались сохранить узнаваемость и идентичность нашего бренда. Это очередной этап последовательного изменения нашей концепции, основными ценностями которой являются свежесть продуктов, удобство и качество обслуживания и забота о сообществе», — комментирует генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров.

По результатам проведенных исследовательской компанией Aquarelle Research опросов среди более 2,7 тыс. респондентов, 85% из них оценили новый вариант логотипа как более привлекательный.

Компании и сервисы: Пятерочка
Автор: Анна
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