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Торговая сеть «Светофор» переключилась на европейские рынки

Красноярская сеть продуктовых дискаунтеров «Светофор» переключилась на европейские рынки. Открыв первый магазин в Германии и два в Румынии, розничная компания намерена развивать свои магазины в Литве. Компания уже ищет там помещения, сообщает «Коммерсант».

В странах Евросоюза ритейлер работает под брендом Mere: сейчас один такой магазин есть в Германии, еще два — в Румынии. Кроме того, в планах компании — открыть как минимум 105 торговых точек в Польше и запуститься в Азербайджане. Не исключено, что в Литву компания выйдет с сетью Mere.

«Светофор» работает в формате жесткого дискаунтера, который может позволить себе продавать товары на 20−30% дешевле конкурентов. Сеть работает с небольшими локальными производителями без известных марок, что способствует удерживанию низких цен. Магазины напоминают обычные складские помещения с минимальным ремонтом и простым оборудованием.

Литва — это одна из небогатых стран Прибалтики, и не исключено, что владельцы «Светофора» рассчитывают на большое количество покупателей, готовых покупать дешевые продукты малоизвестных брендов, считает консультант Jos De Vries The Retail Company Ирина Болотова. Впрочем, традиционно негативное отношение к российским ритейлерам в Прибалтике вряд ли поспособствует экспансии, несмотря на использование отдельного бренда Mere, предостерегает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он констатирует, что открытие в начале 2019 года магазина Mere в Берлине вызвало серьезный интерес со стороны потребителей. «Но проект явно не готов к тиражированию», — считает эксперт.

Автор: Анна
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