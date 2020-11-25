Торговая сеть «Той.ру» вынуждена сокращать число своих точек

Сеть магазинов детских товаров «Той.ру» закрывает часть своих торговых точек из-за ужесточения конкуренции и накопленных долгов. За прошедшие полгода компания ликвидировала половину магазинов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Проблемы «Той.ру» вызваны сложностями дистрибьютора «Сакс», которым управляет тот же владелец, что и сетью магазинов. В этом году «Сакс» из-за долгов потеряла контракты с такими поставщиками, как Hasbro, Mattel и Lego. У компании также были клиенты среди небольших магазинов, которые могли получать товар с отсрочкой платежа, но не реализовали его, что привело к кассовым разрывам, рассказал «Коммерсанту» один из источников.

Так как компания «Сакс» была единственным дистрибьютором «Той.ру», сеть осталась без возможности пополнять ассортимент, говорят собеседники издания.

В такой ситуации «Той.ру» и «Сакс» нужно разработать антикризисную программу, привлечь менеджмент и новых партнеров, говорит управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев.