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Торговая сеть «Той.ру» вынуждена сокращать число своих точек

Сеть магазинов детских товаров «Той.ру» закрывает часть своих торговых точек из-за ужесточения конкуренции и накопленных долгов. За прошедшие полгода компания ликвидировала половину магазинов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Проблемы «Той.ру» вызваны сложностями дистрибьютора «Сакс», которым управляет тот же владелец, что и сетью магазинов. В этом году «Сакс» из-за долгов потеряла контракты с такими поставщиками, как Hasbro, Mattel и Lego. У компании также были клиенты среди небольших магазинов, которые могли получать товар с отсрочкой платежа, но не реализовали его, что привело к кассовым разрывам, рассказал «Коммерсанту» один из источников.

Так как компания «Сакс» была единственным дистрибьютором «Той.ру», сеть осталась без возможности пополнять ассортимент, говорят собеседники издания.

В такой ситуации «Той.ру» и «Сакс» нужно разработать антикризисную программу, привлечь менеджмент и новых партнеров, говорит управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев.

«Если кейс привлекательный, всегда есть вероятность, что найдется инвестор или структура с опытом решения проблем. В таких случаях компанию перезапускают и вывозят на позитивные показатели для последующей перепродажи», — добавил он.

Автор: Анна
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