Торговле в московском метро задали новый радиус

Мосгордума в окончательном чтении приняла законопроект о запрете торговли в радиусе 50 метров от станций метро и транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее торговлей можно было заниматься на расстоянии не менее 25 метров от вестибюлей.

Согласно закону, торговля также будет запрещена в вестибюлях станций, подуличных переходах и на территории монорельсовой транспортной системы. Кроме того, составлением протоколов и рассмотрением дел об административных правонарушениях теперь будет заниматься ГКУ «Организатор перевозок».

Город предусмотрел для предпринимателей двухлетний переходный период — их торговым точкам дали спокойно доработать по ранее подписанным с городом контрактам, а владельцам подыскать новые площадки.

Наказывать за нарушение нового закона, составлять протоколы, выписывать штрафы и рассматривать дела о незаконной торговле будет ГКУ «Организатор перевозок», подведомственный дептрансу. Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) как и прежде, станет отслеживать незаконную торговлю с рук и штрафовать за нее. Впрочем, это может делать и «Организатор перевозок». Сумма штрафа для физ лиц останется прежней — от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 5 тысяч до 10 тысяч, а на юридических — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.