Торгово-логистический центр «Юлмарта» в Пулково выставлен на продажу

Банк «Санкт-Петербург» выставил на продажу торгово-логистический центр фирмы «Юлмарт», расположенный на Пулковском шоссе в Петербурге. Как сообщает Neva.Today, стоимость торгового центра оценивается в 750 млн рублей.

Торгово-логистический центр площадью 22,3 тыс. кв. м считался флагманским объектом ритейлера, ориентированного на интернет-продажи. Около 5,8 тыс. кв. м здесь занимает торгово-административная часть, а 16,4 тыс. кв. м — склад.

Площадь участка, входящего в лот, составляет 50 тыс. кв. м. Находится объект в 2,5 км от КАД по Пулковскому шоссе. При вводе в эксплуатацию в 2015 году инвестиции в его строительство оценивались в 43,5 млн долларов. Сейчас за объект планируется выручить 750 млн руб.

В середине января стало известно, что онлайн-ретейлер «Юлмарт» подал заявление о признании себя банкротом. Компания почти остановила работу и закрыла большинство магазинов и пунктов выдачи.

Источником финансовых проблем «Юлмарта», еще три года назад носившего титул крупнейшего в России онлайн-ретейлера, стал акционерный конфликт. В 2016 году мажоритарные акционеры Дмитрий Костыгин и Август Мейер не сошлись с миноритарием Михаилом Васинкевичем во взгляде на развитие сети.