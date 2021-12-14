Торговые центры предложили обнулить закон о QR-кодах

Российский совет торговых центров (РСТЦ) обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину, министру промышленности и торговли Денису Мантурову и министру экономического развития Максиму Решетникову. Об этом сообщает Forbes.

Цель обращения — внести поправки в законопроект о введении QR-кодов при посещении ТЦ и других общественных мест. Одним из главных последствий их введения организация называет снижение посещаемости торговых центров на 50–80%. Это повлечет за собой «закрытие десятков тысяч предприятий и большого количества торговых центров», говорится в обращении.

Именно поэтому, считают в РСТЦ, среднему и малому бизнесу нужна поддержка. Совет предлагает принять меры прямой помощи в виде компенсаций до состояния безубыточности: торговым центрам необходимо компенсировать выпадающие доходы и ввести для них льготное налогообложение. Сумма такой поддержки составит в среднем 21,4 млрд руб. за месяц действия введенных ограничений, подсчитала организация.

Помимо прочего, РСТЦ указывает, что одно из положений законопроекта предусматривает проверку при входе не только документа о вакцинации, но и паспорта посетителя. Однако, по мнению организации, сотрудники частных охранных предприятий торговых центров таким образом будут превышать свои полномочия. Это может квалифицироваться как самоуправство. Совет же предлагает внести правки, ликвидировав «несоответствия законов», цитирует обращение Forbes.

РСТЦ также требует обнулить уже введенные в регионах ограничения и совместно с представителями профильного сообщества разработать единые для всех стандарты. Совет настаивает на том, что новые законы смогут полноценно работать только при отсутствии разногласий с местными законодательными актами и при введении единых и понятных правил для всех регионов.