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Торговые сети столкнулись с массовыми отказами в выдаче лицензий на продажу алкоголя

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Metro Cash&Carry
Metro Cash&Carry
Гипер Универсам

Крупные торговые сети, включая «Пятерочку», «Перекресток» и «Карусель», массово получили отказы в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя, сообщает «Коммерсант». Регуляторы объясняют это наличием у супермаркетов неоплаченных штрафов. Представители ретейла считают, что сроки оплаты задолженностей на момент отказов еще не истекли.

Сложившаяся ситуация может привести к тому, что магазины лишатся прав продавать крепкие напитки в течение полугода — из-за этого торговые сети потеряют 15% всей выручки. Представители Минпромторга пообещали решить проблему поправками к законодательству, однако их принятие может затянуться.

Супермаркеты начали сталкиваться с проблемами выдачи алкогольных лицензий во второй половине 2019 года, рассказал источник «Коммерсанта». Он подчеркнул, что связано это с поправками к закону «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции» — из-за них основанием для приостановки лицензий может быть наличие у магазина неоплаченных штрафов в сфере оборота спиртного.

Только в Москве и Подмосковье торговые сети ежемесячно получают около 15 отказов в выдаче или продлении алкогольной лицензии, в регионах ситуация еще хуже, рассказал источник «Коммерсанта». Наличие подобной проблемы подтвердили в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и в Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет X5, «Магнит», «Ленту», Auchan, Metro).

Чтобы разрешить ситуацию, представителям сетей приходится повторно обращаться к регулятору после оплаты штрафов — только так можно внести в систему сведения о погашении задолженности. Этот процесс занимает около полугода, в течение которых магазины вынуждены приостанавливать продажу алкоголя, рассказал собеседник газеты.

В Минпромторге признают наличие проблемы и считают, что она требует «срочного решения».

Компании и сервисы: Metro Cash&Carry, Пятерочка, Ашан, Магнит, Карусель, Лента, Перекресток
Автор: Анна
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