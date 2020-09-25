Товарные знаки «Юлмарта» оценили в 399 млн рублей

Бренды, которые принадлежат признанному банкротом ретейлеру НАО «Юлмарт», оценили в 399 млн рублей и планируют выставить их на торги для выплат вырученных средств кредиторам. Об этом говорится в отчете об оценке, который опубликован в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах.

«В результате проведенного анализа и расчетов оценщик установил, что рыночная стоимость объектов оценки на дату оценки составляет 399 млн 401 тыс. 22 рубля», — говорится в документе. Там также отмечается, что «результаты оценки будут использованы для целей реализации в процедуре конкурсного производства».

В списке брендов, принадлежащих ретейлеру, были оценены сам бренд «Юлмарт», а также Ulmart.ru Outpost, под которым ранее работали центры выдачи заказов ретейлера, бренд Micro Xperts, под которым продавали в сети готовые компьютеры, и другие. Всего оценка была дана 64 брендам. Дата начала торгов в отчете не уточняется.

«Юлмарт» — российский частный интернет-холдинг, специализирующийся на сегменте электронной коммерции. В 2015 году холдинг стал первой российской компанией в топ-50 крупнейших мировых онлайн-ретейлеров по версии британской аудиторской компании Deloitte. В отношении «Юлмарта» в 2018 году введена процедура банкротства — наблюдение. Позже арбитражный суд прекратил процедуру наблюдения и признал общество банкротом, была начата процедура конкурсного производства, так как анализ финансового состояния компании подтвердил признаки неплатежеспособности.