Товарный знак Enter выставили на торги за 106 млн рублей

Кредиторы Enter выставили на торги активы онлайн-ритейлера, в том числе логотип и доменное имя enter.ru, которые продаются за 114 млн рублей. Об этом сообщается на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Объявление о проведении торгов появилось на сайте реестра 13 сентября 2017 года, торги назначены на 25 октября. Стартовая цена на товарный знак с основным логотипом Enter составляет 106 млн рублей, а на домен enter.ru — 8,19 млн рублей.

На торги также выставлены 44 актива компании на общую сумму более 490 млн рублей. В число лотов вошли сайт job.enter.ru, мобильная версия основного сайта, приложения для соцсетей и мобильные приложения. Имущество распродаётся по решению собрания кредиторов в рамках иска о банкротстве ООО «Энтер», которое до 2015 года управляла enter.ru.

Лот Начальная цена, руб Шаг Задаток 1. Товарный знак № 256690. Начальная цена 12 286 000 руб. 12 286 000,00 5,00 % 20,00 % 2. Товарный знак № 294997. Начальная цена 8 191 000 руб. 8 191 000,00 5,00 % 20,00 % 3. Товарный знак № 396364. Начальная цена 13 925 000 руб. 13 925 000,00 5,00 % 20,00 % 4. Товарный знак № 382052. Начальная цена 13 925 000 руб. 13 925 000,00 5,00 % 20,00 % 5. Товарный знак № 439206. Начальная цена 1 474 000 руб. 1 474 000,00 5,00 % 20,00 % 6. Товарный знак № 476945. Начальаня цена 8 191 000 руб. 8 191 000,00 5,00 % 20,00 % 7. Товарный знак № 499281. Начальная цена 106 483 000 руб. 106 483 000,00 5,00 % 20,00 % 8. Товарный знак № 494780. Начальная цена 81 910 000 руб. 81 910 000,00 5,00 % 20,00 % 9. Товарный знак № 504708. Начальная цена 24 573 000 руб. 24 573 000,00 5,00 % 20,00 % 10. Товарный знак № 504742. Начальная цена 20 477 000 руб. 20 477 000,00 5,00 % 20,00 % 11. Товарный знак № 504743. Начальная цена 13 106 000 руб. 13 106 000,00 5,00 % 20,00 % 12. Товарный знак № 512975. Начальная цена 8 191 000 руб. 8 191 000,00 5,00 % 20,00 % 13. Товарный знак № 499192. Начальная цена 9 829 000 руб. 9 829 000,00 5,00 % 20,00 % 14. Товарный знак № 499193. Начальная цена 8 191 000 руб. 8 191 000,00 5,00 % 20,00 % 15. Товарный знак № 512978. Начальная цена 8 191 000 руб. 8 191 000,00 5,00 % 20,00 % 16. Товарный знак № 499512. Начальная цена 11 467 000 руб. 11 467 000,00 5,00 % 20,00 % 17. Товарный знак № 512979. Начальная цена 8 191 000 руб. 8 191 000,00 5,00 % 20,00 % 18. Товарный знак № 497110. Начальная цена 10 648 000 руб. 10 648 000,00 5,00 % 20,00 % 19. Товарный знак № 512980. Начальная цена 11 467 000 руб. 11 467 000,00 5,00 % 20,00 % 20. Товарный знак № 512981. Начальная цена 11 467 000 руб. 11 467 000,00 5,00 % 20,00 % 21. Товарный знак № 499514. Начальная цена 12 286 000 руб. 12 286 000,00 5,00 % 20,00 % 22. Товарный знак № 555035. Начальная цена 8 191 000 руб. 8 191 000,00 5,00 % 20,00 % 23. Товарный знак № 552350. Начальная цена 4 915 000 руб. 4 915 000,00 5,00 % 20,00 % 24. Товарный знак № 552351. Начальная цена 4 095 000 руб. 4 095 000,00 5,00 % 20,00 % 25. Товарный знак № 208122. Начальная цена 4 915 000 руб. 4 915 000,00 5,00 % 20,00 % 26. Промышленный образец — шрифт (патент № 86429). Начальная цена 4 095 000 руб. 4 095 000,00 5,00 % 20,00 % 27. Промышленный образец — терминал универсальный (патент № 91619). Начальная цена 2 457 000 руб. 2 457 000,00 5,00 % 20,00 % 28. Веб-сайта job.enter.ru. Начальная цена 12 286 000 руб. 12 286 000,00 5,00 % 20,00 % 29. Мобильная версия сайта enter.ru. Начальная цена 4 915 000 руб. 4 915 000,00 5,00 % 20,00 % 30. Приложение для социальной сети Facebook.com. Начальная цена 2 457 000 руб. 2 457 000,00 5,00 % 20,00 % 31. Приложение для социальной сети my.mail.ru. Начальная цена 2 457 000 руб. 2 457 000,00 5,00 % 20,00 % 32. Приложение для социальной сети Odnoklassniki.ru. Начальная цена 2 457 000 руб. 2 457 000,00 5,00 % 20,00 % 33. Приложение для социальной сети vkontakte.ru. Начальная цена 2 457 000 руб. 2 457 000,00 5,00 % 20,00 % 34. Приложение под мобильную платформу Symbian. Начальная цена 1 638 000 руб. 1 638 000,00 5,00 % 20,00 % 35. Приложение под мобильную платформу Apple iPad. Начальная цена 1 638 000 руб. 1 638 000,00 5,00 % 20,00 % 36. Приложение под мобильную платформу Apple iPhone. Начальная цена 1 638 000 руб. 1 638 000,00 5,00 % 20,00 % 37. Приложение под мобильную платформу Google Android. Начальная цена 1 638 000 руб. 1 638 000,00 5,00 % 20,00 % 38. Программный комплекс для терминалов. Начальная цена 4 095 000 руб. 4 095 000,00 5,00 % 20,00 % 39. Разработка веб-сайта job.enter.ru. Начальная цена 4 095 000 руб. 4 095 000,00 5,00 % 20,00 % 40. Разработка серверной части. Начальная цена 2 457 000 руб. 2 457 000,00 5,00 % 20,00 % 41. Разработка системы контроля и учета медиа-информации. Начальная цена 1 638 000 руб. 1 638 000,00 5,00 % 20,00 % 42. Фирменный шрифт. Начальная цена 1 638 000 руб. 1 638 000,00 5,00 % 20,00 % 43. Фирменный шрифт строчный. Начальная цена 1 638 000 руб. 1 638 000,00 5,00 % 20,00 % 44. Доменное имя enter.ru. Начальная цена 8 191 000 руб. 8 191 000,00 5,00 % 20,00 %

В январе 2017 года суд признал Enter банкротом, на тот момент совокупные требования кредиторов превышали 11,4 млрд рублей. В марте Михаил Рубин сообщил «Деловому Петербургу», что компания смогла привлечь инвестора, который готов вложить в проект до 200-300 млн рублей в течение года. Личность инвестора не раскрывалась, в компании также не сообщили о том, были ли в итоге получены инвестиции.