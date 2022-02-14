Товары для творчества и игрушки рискуют подорожать на 10-50%

Игрушки и различные товары для творчества могут подорожать в полтора-два раза из-за обязательной маркировки их «Честным знаком». Ее предлагает запустить Минпромторг, сообщают «Ведомости».

Эксперимент по маркировке может начаться уже с 1 июня 2022 года. Участники рынка заявляют о возможном росте цен до 1,5 раза из-за маркировки и потере дистрибьюторов, не работающих с электронной системой документооборота.

Как следует из письма Минпромторга в АИДТ, обязательную маркировку предлагается ввести на некоторые виды игрушек и товаров для творчества. Это относится к краскам, пластилину, смеси для лепки, куклам и фигуркам людей и животных, конструкторам, моделям для сборки, головоломкам и другим настольным играм, самокатам, игрушечным гоночным автомобилям и оружию, электронным играм с экранами. В АИДТ подтвердили получение письма, а в Минпромторге — обсуждение вопроса о введении маркировки.

Представитель Минпромторга объяснил необходимость маркировки большим объемом контрафакта среди лицензионных детских игрушек. Представитель АИДТ уточнил, что доля поддельных товаров действительно высока, но лишь в 4–5 из 215 категорий детской продукции. В основном это куклы, настольные игры, конструкторы и машинки, добавил он.