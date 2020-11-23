Товары из магазинов ВКонтакте доставит Такси ВКонтакте

Заказы из магазинов ВКонтакте теперь можно отправлять по городу курьером. Продавец сам выбирает, развезут посылки его коллеги, Такси ВКонтакте или другие службы доставки, а также кто оплатит логистические издержки: он сам или клиент. В честь запуска для владельцев магазинов действует скидка на тариф «Доставка» от Такси ВКонтакте: первые три заказа обойдутся на 30% дешевле.

Курьерская доставка доступна сообществам, где подключён Магазин 2.0. Продавцы могут добавить до 50 зон, где работает курьер, и прикрепить изображение с картой — покупатель увидит его при оформлении заказа и быстрее поймёт, какой вариант ему подходит. Для каждой зоны можно указать свой период и стоимость доставки или сделать её бесплатной для клиента: например, если покупка свыше какой-то суммы.

Покупатель сможет выбрать получение товара курьером, если магазин организовал доставку в его город, — функция уже доступна части аудитории, а вскоре появится у всех. Населённый пункт легко изменить вручную — пригодится, чтобы отправить подарок другу или родственнику. Адрес и контактные данные вводятся прямо в форме — не придётся сообщать их отдельно. Если же продавец хочет предупредить о нюансах доставки (например,что из-за праздников посылка будет отправлена позже), то для этого есть специальное поле, которое клиент видит при оформлении заказа.

Отправлять заказы курьером удобно через Такси ВКонтакте — сервис, запущенный ВКонтакте и агрегатором"Ситимобил" чуть больше года назад. Такси ВКонтакте открывается прямо из карточки заказа, адреса «Куда» и «Откуда» заполняются автоматически, а для владельцев магазинов действуют скидки. Услуга доступна везде, где работает служба: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи и ещё более чем в 40городах.

«В этом году мы увидели активный рост в сфере онлайн-шопинга — во время самоизоляции люди стали гораздо чаще заказывать товары через интернет. Вместе с этим повышается и требуемое качество услуг: клиенты хотят получать покупки прямо к двери, иногда — как можно скорее. Мы делаем нашу платформу социальной коммерции максимально удобной для продавцов и покупателей, поэтому добавили в Магазин 2.0 курьерскую доставку. Благодаря ей заказ может быть у покупателя уже через несколько часов, причём передан бесконтактно, что особенно важно в условиях пандемии». Олег Никитин, руководитель продвижения электронной коммерции ВКонтакте

«Доставка становится всё более востребованной опцией: клиенты хотят получать заказы быстро и безопасно, а предпринимателям важно иметь доступ к удобному и гибкому в настройках сервису. Благодаря интеграции со ВКонтакте мы можем предложить продавцам инструмент, который позволит расширить возможности бизнеса: увеличить радиус доставки и сократить её время за счёт подключения водителей». Виталий Бедарев, исполнительный директор Ситимобил

Ранее ВКонтакте первой из социальных сетей в России запустила доставку товаров через СДЭК и Boxberry. Продавец может указывать трек-номер отправлений, а клиент — следить за изменениями в статусе заказа с помощью уведомлений или раздела «Заказы». Получить посылку можно в любом удобном пункте выдачи — его покупатель выбирает сам при оформлении покупки.