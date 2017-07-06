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Товары из Юлы появились в Одноклассниках

Сервис бесплатных объявлений Юла стал доступен пользователям Одноклассников в новом разделе социальной сети. Теперь объявление, размещенное в Одноклассниках, становится доступно на Юле и наоборот.

Сервисом уже могут воспользоваться жители 14 городов России, в ближайшее время размещение и поиск объявлений откроются для всех российских пользователей социальной сети. Интеграция позволит синхронизировать базу товаров Юлы в Одноклассников и в самом сервисе, тем самым увеличить охват для размещаемого пользователем объявления.

В новом разделе пользователи Одноклассников могут размещать объявления, просматривать страницы товаров и фотографии, искать нужные товары через поиск или с помощью фильтров, видеть контакты продавцов. Будет доступна и функция геолокации — пользователи смогут задать конкретный адрес и посмотреть, что продается рядом. До конца года планируется добавить онлайн-оплату товаров.

Антон Федчин, руководитель проекта Одноклассники:

«Интеграция с Юлой — это прежде всего дополнительный удобный сервис для пользователей Одноклассников. Мы последовательно заходим на территорию классифайдов, чтобы наши пользователи могли удобно покупать товары прямо в социальной сети. С начала года количество товаров, ежемесячно загружаемых в ОК, выросло в 3 раза. Люди активно продают и покупают товары в Одноклассниках, и технологии Юлы позволят расширить наши возможности в этом направлении».

Егор Абрамец, руководитель проекта Юла:

Наша цель — предоставить пользователям возможность размещения объявлений и поиска товаров на удобной и привычной платформе. Если человек активно пользуется Одноклассниками, логично предложить новый сервис в привычной ему экосистеме. Кроме того, интеграция с социальной сетью — это выход на огромную аудиторию Одноклассников.

Сейчас сервис доступен в веб-версии социальной сети. Ссылка на сервис размещена под фотографией профиля в Одноклассниках. Во второй половине года раздел с объявлениями появится и в мобильной версии Одноклассников, а также в приложениях социальной сети на iOS и Android.

Города, в которых сейчас доступен новый сервис: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калуга, Казань, Воронеж, Краснодар, Волгоград, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Томск, Новосибирск и Хабаровск.

Автор: Анна
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