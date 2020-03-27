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Товары пользователей «ВКонтакте» доставят СДЭК и Boxberry

Социальная сеть «ВКонтакте» будет сотрудничать со службами экспресс-доставки СДЭК и Boxberry в сфере онлайн-торговли. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в источник в компаниях.

Теперь товары, которые продаются в сообществах соцсети, будут доставляться этими службами. Получить товары можно будет с помощью курьерской доставки или в ближайшем пункте выдачи. До этого вопрос получения товара продавцы и покупатели решали самостоятельно.

«ВКонтакте» запустила платформу для e-commerce в феврале, сейчас на площадке работают сотни тысяч активных продавцов, сообщили в компании. Если новый проект окажется востребованным, то можно будет говорить о нескольких миллионах сделок между пользователями за год, прогнозирует партнер Data Insight Федор Вирин.

Соцсеть может стать альтернативой крупным агрегаторам или маркетплейсам, включая Avito и «Беру», считает руководитель проектов СДЭК Ольга Казначеева. «Возможность моментально встроить в свои процессы готовую логистическую схему даст многим предпринимателям шансы продержаться на плаву до лучших времен или даже вырасти», — отметила руководитель c2c-направления Boxberry Екатерина Коновалова.
 

Автор: Анна
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