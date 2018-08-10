Trade-in для смартфонов становится популярным

Объединенная компания «Связного» и «Евросети» рассказала о росте популярности программы Trade-in для смартфонов более чем в 65 раз за период менее года.

По данным сети, во втором квартале 2017 года россияне обменяли 1,5 тысячи подержанных смартфонов на новые. При этом за аналогичный период 2018 года было обменено почти 100 тысяч телефонов.

Рост интереса к trade-in коммерческий директор «Связного-евросети» Дагмара Иванова объясняет расширением географии услуги и увеличением количества брендов электроники, которые можно обменять. В июле 2017 года trade-in был запущен в 113 магазинах «Связного», к обмену принимались только смартфоны Apple. Теперь точек 5500 и ритейлер принимает аппараты восьми брендов: помимо Apple это Samsung, Huawei и Honor, LG, Xiaomi, Nokia и Sony. При этом можно поменять с доплатой не только старый смартфон на новый, но и купить в trade-in планшет или ноутбук.

За полтора года работы trade-in в «М.видео» количество сданных устройств выросло десятикратно, утверждает представительница «М.видео-эльдорадо» Валерия Андреева. Это обусловлено и ростом популярности услуги, и ростом числа магазинов, где работает сервис, и расширением ассортимента устройств.

«Вымпелом» запустил trade-in в декабре прошлого года. Во втором квартале 2018 года по сравнению с первым кварталом количество обменянных смартфонов выросло в 3 раза, рассказывает представитель оператора. По его словам, сдавать можно практически все модели iPhone, многие модели Samsung, а с недавнего времени еще и смартфоны LG, Sony, Huawei и Honor, а также планшеты iPad с сим-картой. Средний размер скидки при покупке нового устройства — 8000 рублей.

МТС запустила trade-in в сентябре 2017 г. Во втором квартале 2018 года по сравнению с первым кварталом количество принятых аппаратов выросло примерно втрое, рассказывает представитель МТС Алексей Меркутов, с февраля 2018 года сдать смартфон в trade-in можно в подавляющем большинстве салонов МТС. В среднем скидка при обмене с доплатой — около 10 000 рублей. Количество старых аппаратов, обменянных на новые с доплатой, представители «Вымпелкома» и МТС не сообщают.

В сети магазинов re:store trade-in работает с прошлого июля, по этой схеме продается около 10% смартфонов, говорит представитель Inventive Retail (владеет сетью) Людмила Семушина, что, по её мнению, безопасно и экономит время покупателя.