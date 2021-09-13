Трансформация 2.0, или Как расти еще быстрее. 14-15 октября состоится ежегодная конференция "Электронная торговля — 2021"

По данным EMarketer, доля ecommerce в рознице вышла на предполагаемые до пандемии объемы 2023 года. Рынок непрерывно эволюционирует, условия быстро меняются, конкуренты не стоят на месте, потому важно суметь вовремя перестроиться и играть по новым правилам.

14-15 октября 2021 года в московском ЦМТ состоится крупнейшая в России конференция для интернет-магазинов и omnichannel-компаний «Электронная торговля — 2021». Ее тема — «Трансформация 2.0. Как расти быстрее маркетплейсов». На мероприятии будет представлено около 100 прорывных докладов: эффективные кейсы в маркетинге, логистике, финансах, управлении, IT, работе с маркетплейсами.

В числе докладчиков руководители, топ-менеджеры, специалисты ведущих онлайн-магазинов, ритейлеров и производителей: BEAUTY!PRO, BMW, Ipsos Comcon, GSK, Kansai, Lamoda, Mars, Metro, Otto Group, OZON, Renault, «Детский мир», «СБЕР ЕАПТЕКА», «Суши Мастер», «Утконос» и т.д.

Организатор конференции — компания «Оборот.ру». Вместе со спикерами оргкомитет сделал так, чтобы в докладах не было воды и рекламы — исключительно полезные методики, проверенные на практике.

Основную часть программы открывает пленарная сессия, на которой своим опытом трансформации бизнеса и мнением о развитии электронной торговли на ближайшие годы поделятся топ-менеджеры ведущих компаний: генеральный директор «Детского мира» Мария Давыдова, генеральный директор Ozon.ru Александр Шульгин, управляющий директор «Перекресток Впрок» Леонид Довладбегян, генеральный директор СТД «Петрович» Евгений Мовчан, генеральный директор SUNLIGHT Максим Хивинцев, генеральный директор Lamoda Group Джери Калмис.

Далее конференция пройдет в шести параллельных потоках, каждый из которых будет наполнен эксклюзивными докладами. CEO La Redoute Игорь Гусев, директор по маркетингу «Онлайн Трейд» Иван Авдеев, руководитель электронной коммерции METRO Евгений Мищенко и многие другие подготовили свежие кейсы и ценные рекомендации для слушателей конференции.

Так, например, в потоке «Стратегии» будут предложены доклады об эффективной трансформации бизнеса в сложных условиях, а в потоке «Маркетинг» спикеры разберут новые маркетинговые каналы: от взлетевших приложений до стрим-торговли и маркетплейсов в социальных сетях.

Обширный поток «Бизнес-процессы» — про работу важнейших составляющих интернет-магазина: анализ ключевых показателей для роста, планирование ассортимента во время скачков спроса и предложения, организация собственной службы доставки и крутого клиентского сервиса.

В потоке «Технологии» поговорят о том, какая IT-инфраструктура нужна бизнесу в 2022 году. А под обсуждение проблем маркетплейсов в этом году выделен отдельный поток: спикеры с опытом продаж на крупнейших площадках поделятся рецептами стремительного взлета, научат избегать «подводных камней» в политике работы с площадкой, расскажут, как с помощью проверенных идей и маркетинговых ходов обратить покупателя маркетплейса в лояльного клиента собственного бренда.

Отдельная и ожидаемая многими секция в рамках потока — это «Прямой разговор с маркетплейсами», где каждый участник конференции получит возможность задать свой вопрос представителям крупнейших площадок. А обсудить проблемы с коллегами, завязать знакомства, получить новые знания и ценные советы — возможно будет в шестом потоке «Отраслевые круглые столы и мастер-классы». В первый день поток пройдет в формате круглых столов, во второй —в формате мастер-классов.

Владельцы премиальных пакетов смогут отправиться на экскурсию и посетить ужин с докладчиками. Экскурсия состоится в бонус-день 13 октября. Участники смогут познакомиться с ключевыми бизнес-процессами и системой работы наиболее инновационных ритейл- и логистических компаний, а также пообщаться с топами крупнейших игроков рынка. На выбор будет предложено посещение штаб-квартиры «Детского мира», логистического центра Ozon или омниканального магазина «М.Видео — Эльдорадо».

Ужин с докладчиками состоится в конце первого дня конференции. Здесь можно будет задать дополнительные вопросы, обсудить решение нестандартных кейсов и обменяться опытом.

После основной программы конференции, в конце второго дня, состоится церемония награждения премией «Большой Оборот-2021», которая присуждается за выдающиеся достижения и значительный вклад в развитие розничной электронной торговли. Лауреатами могут стать интернет-магазины, проекты, персоналии. Жюри состоит из владельцев и топ-менеджеров ecommerce- и ритейл-компаний, чьи результаты значительны и очевидны.

Мероприятие пройдет в полном соответствии с требованиями по обеспечению эпидемиологической безопасности конгрессно-выставочных мероприятий.

13 октября: бонус-день (для премиальных пакетов)

14 октября:

с 9:00 до 20:00 — основная программа

с 20:00 до 22:00 — ужин с докладчиками (для премиальных пакетов)

15 октября:

с 10:00 до 19:45 — основная программа

с 19:45 до 22:00 — премия «Большой Оборот» (кроме пакетов «Сервис» и «Сервис+»)

Программа предусматривает перерывы на обед и кофе-брейки.

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