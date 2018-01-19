Трансграничная интернет-торговля принесла убытков на 130 млрд рублей

Неурегулированность трансграничной интернет-торговли, по итогам 2017 года, принесла России убытков на 130 млрд рублей, подсчитал глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров. Парламентарий отметил, что следование этой тенденции за границу «уйдет» около 3 трлн рублей к 2020 году, передает Интерфакс.

Стоит отметить, что по данным Федстат объем внутреннего e-commerce рынка за 2016 г. составляет 303 млрд руб. По данным РАЭК — 705 млрд руб, а Data Insight оценила внутренний рынок в 800 млрд руб.

Однако говорить о сохранении подобной тенденции до 2020 года не приходится. Так, например, Ассоциация компаний интернет-торговли предложила ввести НДС в размере 18% на все товары, ввозимые в РФ из-за границы через торговые онлайн-площадки. Инициатива поступила на рассмотрение правительство.

Аналогичное решение приняли в отношении иностранных интернет-продавцов программного обеспечения и цифрового контента. Им необходимо регистрироваться в ФНС и платить 18% НДС.

Кроме того, с 1 января 2019 года порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов сократится вдвое, составив 500 евро. С 2020 года — он снизится до 200 евро, ограничение по весу останется прежним: 31 килограмм.