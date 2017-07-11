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Трек-номер на всех посылках: новые правила для продавцов AliExpress

С 10 августа 2017 года все отправления от продавцов AliExpress будут в обязательном порядке сопровождаться номерами для отслеживания. Мера призвана повысить прозрачность взаимодействия всех вовлеченных в процесс продажи сторон.

По словам Алекса Васильева, директора по развитию Cainiao в России (трекинг будет работать на решениях этой логистической компании), раньше с отслеживанием нередко возникали проблемы, причём узнать актуальный статус отправления не мог ни покупатель, ни продавец. С введением обязательной маркировки отправлений также должна исчезнуть проблема с недоставкой уведомлений, когда посылка приходит вовремя, но покупатель не получает уведомление от почтового отделения и продолжает ждать, надеясь на лучшее.

Ранее, в феврале 2017 года, такая практика была введена для всех отправлений стоимостью более двух долларов, о чём мы сообщали в соответствующем материале.

Автор: Vyacheslav Vityuk
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