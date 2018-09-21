Тренды, прогнозы и тенденции мебельной индустрии в интернете

14 сентября компания Calltouch совместно с рекламной платформой myTarget провели вторую отраслевую конференцию в сфере интернет-маркетинга. Мероприятие объединило более 100 лучших игроков мебельной индустрии, а в качестве спикеров выступили представители 9 крупнейших компаний: Calltouch, myTarget, «Яндекс», Hoff, Эталон мебели, Good-mebel, SF.ru, MebelVia.ru, Profitator.

Специалисты мебельной отрасли обсудили последние digital-тренды, прогнозы и тенденции, топовые инструменты и точки роста с учетом текущей ситуации на рынке, выбор стратегии для продвижения мебельного бизнеса в интернете и оптимизацию рекламных кампаний с учетом специфики направления.

Основная задача Callday Furniture — знакомство профессионалов мебельной индустрии с ключевыми инструментами интернет-маркетинга и их влиянием на продвижение продукта в профильном сегменте бизнеса. Так, в рамках мероприятия были представлены практические кейсы, эффективные рабочие стратегии и последние изменения на рынке.

Своим выступлением конференцию открыл Яков Пейсахзон, директор отдела продаж myTarget.

Он обозначил основные инструменты, которые на данный момент используются в таргетированной рекламе в мебельной отрасли. Так, при выборе площадки для продвижения необходимо учитывать несколько ключевых характеристик: уровень дохода, семейное положение, наличие детей, занятость и профессиональную область. При наличии офлайн-магазина наиболее эффективен локальный таргетинг: с помощью его можно настроить продвижение в конкретной точке на карте и стать «видимым» среди потенциальной аудитории. Бывает так, что маркетологи до конца не понимают различие между контекстным таргетингом и контекстной рекламой, поэтому Яков провел параллель между ними на примере кейса компании Askona.

Деловую сессию продолжила Юлия Карпова, руководитель агентского направления компании Calltouch.

Она поделилась практическими советами о том, как получить максимум клиентов из сайта и рекламы. Юлия также рассказала о том, как важно настраивать рекламу по времени звонков, создать хороший мобильный сайт и отслеживать корректность его работы в различных браузерах (Google, Safari). Помимо этого, она упомянула важность использования сквозной аналитики для компаний и поэтапно объяснила, как ее выстроить. «Ключевой тренд на рекламном рынке — это, в первую очередь, развитие мобильного направления — сайтов, рекламы, аналитики. — добавляет Юлия. Стоит обращать пристальное внимание на учет всех конверсий (онлайн и оффлайн). И, без сомнения, своеобразной вершиной отрасли станет выстраивание сквозной аналитики от первого перехода на сайт до отгрузки товара».

Марина Ковпак, руководитель интернет-маркетинга компании Hoff, выступила с докладом на тему «Как управлять 1 миллионом объявлений в контексте и не сойти с ума».

Во время выступления Марина подробно рассмотрела инструменты для организации эффективной работы. Так, например, руководством компании было решено использовать базу данных на платформе Google — Google BigQuery. Марина также рассказала о самых эффективных маркетинговых инструментах для мобильных устройств: «Это отдельные кампании в контексте, настройка кросс-девайс аналитики, развитие быстрой загрузки страниц (AMP от Google)».

Помимо этого, спикер затронула наиболее «болезненную» тему для ряда организаций: как грамотно распределить обязанности между сотрудниками и какие задачи делегировать подрядчикам, чтобы справиться с большим потоком информации. По словам Марины, наиболее заметные точки роста в мебельной индустрии — это «дополненная реальность, развитие стилевых и комплексных решений (купить мебель для комнаты в стиле Прованс), использовать особенности аудиторных сегментов в коммуникации (как реагируют Х и Y на разные сообщения)».

Продолжили сессию Юрий Семенов, управляющий директор компании Good-mebel, и Александр Большов, генеральный директор и владелец SF.ru.

В своем выступлении эксперты рассказали о «подводных камнях» работы с подрядчиками по бизнес-KPI и на собственном примере показали, почему решили перейти на агентскую схему работы: выбрали делегирование конкретных задач подрядчику, который полностью отвечает за их выполнение.

Надежда Борзунова, директор по маркетингу компании MobelVia.ru, совместно с Денисом Девятых, директором по развитию компании Profitator, затронули тему, как избежать проблем, связанных с традиционных подходом к управлению digital-маркетингом: единый KPI и прозрачная отчетность. На примере трех кейсов спикеры продемонстрировали, как это работает на практике.

Максим Колесников, руководитель по маркетингу компании Эталон Мебели, на своем примере рассказал, как продавать мебель в условиях экстремально ограниченного рекламного бюджета.

Он обозначил основные проблемы индустрии и подробно рассказал о том, как увеличить количество обращений потенциальных клиентов. Главный вывод доклада: работать при небольшом бюджете возможно, но и результативность будет минимальная.

Закрыл конференцию менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Яндекс» Виктор Грязнов. Он выступил с докладом «Яндекс.Директ — аналитика и тренды в мебельной индустрии».

Виктор рассказал о том, как и зачем оптимизировать работу сайта и почему нужно адаптировать их под мобильные устройства. Он привел аналитику данных запросов в Яндекс в категории «Мебель»: последние выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время общее количество запросов с десктопа упало, а с мобильных устройств, наоборот, возросло. Помимо этого, Виктор описал медийные возможности Яндекса и подробно расписал, как построить эффективную рекламную кампанию посредством Яндекс.Директ и Яндекс.Дзен.

Все презентации докладчиков доступны по ссылке.