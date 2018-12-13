Тренды российского рынка труда в ритейле
Ключевая тенденция на рынке ритейла в 2018 году — развитие e-commerce и омниканальности. Большая часть ритейлеров запускает онлайн-продажи, а покупатель все чаще готов заказывать онлайн даже те товары, которые раньше продавались только офлайн.
В продуктовом ритейле формируется культура smart-шопинга, когда покупатель заранее планирует свои покупки и выбирает лучший товар по самой выгодной цене. Один из трендов последних лет — перетекание покупателей из гипермаркетов и супермаркетов в магазины «у дома», так называемые дискаунтеры. Еще один тренд в продуктовом ритейле — фокус на повышение уровня сервиса для покупателя: улучшение внешнего вида магазина, значительное расширение зоны свежих или фермерских продуктов.
Рынок вакансий в ритейле живой и динамичный. Компании меняются, подстраиваются под рыночную и экономическую ситуацию. Растет спрос на профессионалов, способных проводить большие изменения в бизнесе (change management), в том числе автоматизацию процессов.
В направлениях e-commerce, omnichannel, digital и big data рекрутинговая активность заметно выше, чем в других. Компании продолжают автоматизировать процессы и изучать покупателя с помощью больших данных, поэтому количество вакансий в этих областях в следующем году также будет увеличиваться.
На рынке наблюдается нехватка специалистов в классических для ритейла подразделениях: закупки, управление ассортиментом и операции/продажи. В 2018 году менеджер категории московского офиса компании получал заработную плату от 120 000 до 250 000 рублей гросс, в зависимости от уровня ритейлера, а также личного опыта. Руководитель группы категорий мог рассчитывать на зарплату от 180 000 до 300 000 рублей гросс.
«Мы отмечаем, что работодатели все чаще готовы рассматривать кандидатов из других отраслей, например из FMCG, Telecom или прочих ритейл-направлений. Также редкие специалисты — позиции на стыке информационных технологий и бизнеса, связанные с инновациями, управлением большими данными, электронной коммерцией. Этим профессионалам работодатели готовы переплачивать, их зарплаты продолжат расти в следующем году», — комментирует Николай Перевоз, руководитель направления Retail международной рекрутинговой компании Hays.