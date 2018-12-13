Тренды российского рынка труда в ритейле

Ключевая тенденция на рынке ритейла в 2018 году — развитие e-commerce и омниканальности. Большая часть ритейлеров запускает онлайн-продажи, а покупатель все чаще готов заказывать онлайн даже те товары, которые раньше продавались только офлайн.

В продуктовом ритейле формируется культура smart-шопинга, когда покупатель заранее планирует свои покупки и выбирает лучший товар по самой выгодной цене. Один из трендов последних лет — перетекание покупателей из гипермаркетов и супермаркетов в магазины «у дома», так называемые дискаунтеры. Еще один тренд в продуктовом ритейле — фокус на повышение уровня сервиса для покупателя: улучшение внешнего вида магазина, значительное расширение зоны свежих или фермерских продуктов.

Рынок вакансий в ритейле живой и динамичный. Компании меняются, подстраиваются под рыночную и экономическую ситуацию. Растет спрос на профессионалов, способных проводить большие изменения в бизнесе (change management), в том числе автоматизацию процессов.

В направлениях e-commerce, omnichannel, digital и big data рекрутинговая активность заметно выше, чем в других. Компании продолжают автоматизировать процессы и изучать покупателя с помощью больших данных, поэтому количество вакансий в этих областях в следующем году также будет увеличиваться.

На рынке наблюдается нехватка специалистов в классических для ритейла подразделениях: закупки, управление ассортиментом и операции/продажи. В 2018 году менеджер категории московского офиса компании получал заработную плату от 120 000 до 250 000 рублей гросс, в зависимости от уровня ритейлера, а также личного опыта. Руководитель группы категорий мог рассчитывать на зарплату от 180 000 до 300 000 рублей гросс.