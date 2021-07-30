Тренды рынка носимых устройств 1 полугодия 2021 года

Компания «Связной» подвела итоги развития российского рынка носимых устройств по итогам 1 полугодия 2021 года. С января по июнь в России продано более 2,5 млн фитнес-трекеров и умных часов на общую сумму почти 22,5 млрд рублей, что больше в сравнении с прошлым годом на 16% в натуральном выражении и 58% в денежном.

С января по июнь наиболее высокую динамику роста продемонстрировали умные часы. Так, россияне приобрели 1,1 млн устройств на общую сумму 19 млрд рублей, что больше прошлогодних показателей на 49% в натуральном выражении и 72% в денежном. Средняя цена умных часов в России выросла на 15% и составила 17 тыс. рублей. Наиболее популярными у россиян оказались устройства от Apple, Samsung, Huawei, Amazfit и Honor.

Детские умные часы также показывают хороший рост: с января по июнь россияне приобрели 292 тыс. локаторов на сумму свыше 832 млн рублей. Продажи в штуках за год выросли на 29%, в деньгах рост составил 45%. Средняя цена локатора увеличилась на 13% и составила 2,8 тыс. рублей. Самыми популярными детскими устройствами стали Jet, Elari, Aimoto, Geozon и Digma.

Рынок фитнес-трекеров в первые за несколько лет начал снижаться в количестве. За первое полугодие российские потребители приобрели 1,1 млн. устройств на сумму 2,7 млрд рублей. В количественном выражении рынок сократился на 7%, в денежном прирост составил 4%. Средняя цена при этом выросла на 11% и составила 2,4 тыс. рублей. Лидерами в данной категории стали Xiaomi, Honor, Huawei, Jet и Samsung.