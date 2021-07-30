+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Тренды рынка носимых устройств 1 полугодия 2021 года

Компания «Связной» подвела итоги развития российского рынка носимых устройств по итогам 1 полугодия 2021 года. С января по июнь в России продано более 2,5 млн фитнес-трекеров и умных часов на общую сумму почти 22,5 млрд рублей, что больше в сравнении с прошлым годом на 16% в натуральном выражении и 58% в денежном.

С января по июнь наиболее высокую динамику роста продемонстрировали умные часы. Так, россияне приобрели 1,1 млн устройств на общую сумму 19 млрд рублей, что больше прошлогодних показателей на 49% в натуральном выражении и 72% в денежном. Средняя цена умных часов в России выросла на 15% и составила 17 тыс. рублей. Наиболее популярными у россиян оказались устройства от Apple, Samsung, Huawei, Amazfit и Honor.

Детские умные часы также показывают хороший рост: с января по июнь россияне приобрели 292 тыс. локаторов на сумму свыше 832 млн рублей. Продажи в штуках за год выросли на 29%, в деньгах рост составил 45%. Средняя цена локатора увеличилась на 13% и составила 2,8 тыс. рублей. Самыми популярными детскими устройствами стали Jet, Elari, Aimoto, Geozon и Digma.

Рынок фитнес-трекеров в первые за несколько лет начал снижаться в количестве. За первое полугодие российские потребители приобрели 1,1 млн. устройств на сумму 2,7 млрд рублей. В количественном выражении рынок сократился на 7%, в денежном прирост составил 4%. Средняя цена при этом выросла на 11% и составила 2,4 тыс. рублей. Лидерами в данной категории стали Xiaomi, Honor, Huawei, Jet и Samsung.

«По итогу 1 полугодия 2021 года мы наблюдаем тенденцию смещения спроса в категорию умных часов. Если годом ранее фитнес-трекеры покупали охотнее за счёт их небольшой стоимости и достаточно неплохой функциональности, то благодаря расширению модельного ряда  умных часов A-брендов в сегменте недорогих, например, за счёт моделей Honor Watch ES или Huawei Watch Fit, покупатели предпочитают доплатить 2-3 тысячи рублей и вместо фитнес-трекера приобрести умные часы, которые позволяют не только отслеживать показатели здоровья, но и отвечать на звонки или смс и совершать бесконтактную оплату. Значительный рост средней цены смарт-часов и прирост продаж данной категории в денежном выражении обусловлен продажами устройств Apple и Samsung, которые занимают первое и второе место по популярности, а прирост продаж относительно первого полугодия прошлого года составил 59% и 47% в количестве и 76% и 57% в выручке соответственно», — комментирует Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

30 июля / Комментарии
«Магнит» запустил производство готовой кулинарии для магазинов у дома

«Магнит» запустил производство готовой кулинарии для магазинов у дома

Компания «Магнит» начала производство готовой кулинарии для магазинов формата у дома на базе супермаркетов «Магнит Семейный». Пилотный проект реализован в Краснодаре и Мурманске, покупателям доступен широкий ассортимент готовых блюд.

далее →

30 июля / Комментарии
«Пятёрочка» запустила продажи мелкой бытовой техники

«Пятёрочка» запустила продажи мелкой бытовой техники

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила пилотный проект по продаже мелкогабаритной техники для дома и кухни российской марки SCARLETT. Бытовую электронику стоимостью до тысячи рублей можно будет приобрести в 96 магазинах сети, расположенных в Московской области.

далее →

29 июля / Комментарии
М.Видео-Эльдорадо приняла на работу нейросеть

М.Видео-Эльдорадо приняла на работу нейросеть

«М.видео» внедрила корпоративную нейросеть для автоматизации коммуникации с 28 000 сотрудников розницы. Искусственный интеллект через чат-ботов в Telegram и Viber помогает продавцам магазинов в решении большинства повседневных задач.

далее →

28 июля / Комментарии
«Магнит» отказался от развития алкомагазинов

«Магнит» отказался от развития алкомагазинов

«Магнит» отказался от развития формата алкогольных магазинов «Магнит вечерний». В будущем алкомагазины сети будут переделаны в торговые точки «у дома» и «Магнит косметик».

далее →

26 июля / Комментарии
Связной и AliExpress Россия масштабируют сеть кобрендинговых магазинов на регионы

Связной и AliExpress Россия масштабируют сеть кобрендинговых магазинов на регионы

Компании AliExpress Россия и Связной открывают совместные магазины и пункты выдачи заказов Связной*AliExpress в Краснодаре. В них покупатель сможет получить заказы из интернет-магазинов AliExpress Россия и svyaznoy.ru. Протестировать и оценить новый формат уже можно в 50 новых магазинах по всему городу. 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!