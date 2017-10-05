Тренды рынка смартфонов в третьем квартале 2017 года

Аналитика по российскому рынку смартфонов за третий квартал и девять месяцев 2017 года от m_mobile, телеком направления компании «М.Видео».

В июле-сентябре 2017 года россияне купили 8,2 млн смартфонов на 101,4 млрд рублей, продажи смартфонов за аналогичный период 2016 года составили 7,3 млн штук и 85,9 млрд рублей. Cпрос на смартфоны третьем квартале 2017 года стал самым высоким за последние два года в натуральном выражении (рис. 1-2).

Рынок смартфонов по итогам девяти месяцев составит примерно 259 млрд рублей и более 20 млн штук. Очевидна позитивная динамика относительно аналогичного периода прошлого года: +11% в штуках и +15,6% в деньгах. Учитывая сохранение цен на уровне первой половины 2017 года, рост рынка в денежном выражении связан c усилением спроса в среднем и верхнем ценовых сегментах, и с появлением большого числа конкурентных флагманов от китайских производителей в ценовом диапазоне от 20 до 40 000 рублей. По итогам квартала совокупная доля топ-6 китайских брендов превысила 25% в штуках и 21% в деньгах.

В перспективе до конца 2017 года рынок продолжит расти сопоставимыми темпами.

Максимальный рост в третьем квартале 2017 года продемонстрировал средний ценовой сегмент — от 10 до 20 тысяч рублей: +32% в штуках и +34% в деньгах. Каждый четвертый купленный в России смартфон приходится на этот диапазон. Схожими темпами продажи этого сегмента росли и в первом полугодии. Это свидетельствует о том, что главные игроки этого ценового сегмента — китайские флагманские смартфоны — по-прежнему популярны.

Верхний ценовой сегмент также активно растет: +26% в штуках и +34% в деньгах. Это объясняет и рост средней цены в сегменте смартфонов.

«Рост спроса на смартфоны в третьем квартале 2017 года обусловлен целым рядом факторов — помимо традиционного осеннего оживления рынка перед началом нового учебного года положительными драйверами стали новые китайские флагманы Xiaomi Mi 6 и Huawei Nova 2, помогло рынку и продолжающееся с февраля снижение цен на модели Samsung и Apple, отлично себя показала Nokia, которая за считанные месяцы заняла устойчивую позицию на очень конкурентном рынке. В „М.Видео“ продажи смартфонов в третьем квартале росли быстрее рынка — востребованным стали предложения по рассрочке, trade-in», — отметил директор проекта m_mobile «М.Видео» Андрей Губанов.

Основные тренды рынка смартфонов в третьем квартале 2017 года:

Huawei/Honor занимает уверенное третье место в штучных продажах после Samsung и Apple. Начиная с июля, доля бренда достигла рекордных показателей и держится на уровне 10-11% в штучных продажах, сокращая отставание от Apple.

Также в третьем квартале продолжился интенсивный рост китайских брендов, которые запустили несколько интересных флагманских смартфонов, например, Xiaomi Mi 6, Huawei Nova 2 и т.д.

Смартфоны от Apple также укрепили свои позиции за счет снижения цен на модели iPhone SE и iPhone 6. Доля бренда выросла на 2 п.п. относительно аналогичного периода прошлого года и достигла максимума за текущий год. Совокупная доля Apple и Samsung также немного укрепилась, превысив планку в 37%.

Продолжает расти доля 4G-смартфонов: их доля в штучных продажах смартфонов достигает 72%. Для сравнения по итогам полугодия показатель находился на уровне 68%, а по итогам периода январь — сентябрь 2016 года доля 4G составляла 50%.