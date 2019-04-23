Треть интернет-пользователей предпочитают покупать одежду и электронику офлайн

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования о том, насколько часто россияне, использующие интернет, обращаются к онлайн-услугам.

Среди использующих интернет россиян, самой популярной онлайн-услугой являются банковские операции (61%), причем наиболее высокая доля отмечается среди 18-24-летних (77%) и жителей Москвы и Санкт-Петербурга (74%). На втором месте — поиск и оплата государственных налогов и штрафов (45%), эта доля выше среди 25-34-летних (57%) и жителей МСК и СПб (68%). В топ-3 также входит передача показаний счетчиков и оплата услуг ЖКХ (40%), при этом среди 45-59-летних эта доля составляет 45%, а среди жителей МСК СПб — 66%.

Треть опрошенных (33%) чаще покупают билеты на самолет или поезд онлайн (42% среди 18-24-летних и 67% среди жителей МСК и СПб). На прием к врачу через онлайн-сервисы записываются 29% респондентов (35% среди 18-24-летних, 34% среди 25-34-летних), еще 28% чаще ведут запись офлайн (46% среди жителей Дальневосточного федерального округа). Четверть (27%) участников опроса заказывают такси с помощью интернета, а 29% — без его использования. Каждый пятый (21%) покупает билеты в кино, театр или на концерты онлайн, однако 22% предпочитают делать это офлайн.

В рейтинге услуг, которыми россияне предпочитают пользоваться офлайн, первую строчку занимает покупка одежды, электроники и бытовой техники — 35% чаще делают это без использования интернета (против 12% респондентов, которые чаще делают это онлайн). На втором месте — оформление справок и документов из государственных органов: 27% чаще делают это офлайн (34% среди 18-24-летних), против 19% онлайн-пользователей.