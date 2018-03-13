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Третий суд отказал Сбербанку во взыскании с акционеров Юлмарта 1 млрд рублей

12 марта Бабушкинский районный суд Москвы отказал Сбербанку, который в третий раз пытался получить с акционеров «Юлмарта» 1 млрд руб. Аналогичное решение до этого вынес Дзержинский районный суд, в декабре 2017 года оно было поддержано Городским судом Санкт-Петербурга. Судьи посчитали, что акционеры онлайн-ретейлера не причинили убытков Сбербанку.

В московский суд банк обратился после отказа в требовании выплаты 1 млрд руб. со стороны суда в Санкт-Петербурге. По словам Станислава Данилова, партнера коллегии адвокатов Pen&Paper, представляющей интересы Дмитрия Костыгина, несмотря на явные признаки злоупотребления правом, закон прямо не запрещает подавать похожие иски — Сбербанк немного изменил суть исковых требований, по сути, позанимался правовой косметикой.

В Бабушкинском райсуде Сбербанк также пытался взыскать 1 млрд руб с Дмитрия Костыгина, Августа Мейера и Михаила Васинкевича, а также с бывшего гендиректора компании Сергея Федоринова и членов совета директоров Юлмарта Сергея Фатеева и Алексея Никитина. Ответчиками выступали также компании «Балтийская электронная площадка» (БЭП) и Группа «Санация». Кроме взыскания убытков кредитная организация требовала признать договор цессии между Костыгиным и компанией БЭП, по которому предприниматель передал БЭП права требования по кредиту «Юлмарту» на 150 млн руб., а также аналогичный договор между БЭП и «Санацией», недействительными.

Станислав Данилов отмечает, что Бабушкинский суд, как ранее и Дзержинский районный суд, полностью встал на сторону ответчиков и признал, что действия акционеров «Юлмарта» не причинили Сбербанку никакого ущерба. Более того, банку не удалось доказать, что договоры цессии между Костыгиным и БЭП, а затем между БЭП и «Санацией» являются мнимыми. Защита также выдвигала доводы о том, что Сбербанк в принципе не имел права подавать этот иск — он не являлся стороной сделок, которые никак не нарушили права кредитной организации.

Напомним, что именно получение «Юлмартом» кредита в Сбербанке на 1 млрд рублей стало поводом для возбуждения против Дмитрия Костыгина уголовного дела по обвинению в мошенничестве. Якобы Костыгин не собирался возвращать эти деньги и, как говорилось в заявлении Сбербанка в Следственный комитет, «распорядился средствами по собственному усмотрению». А единственным правовым основанием для возбуждения дела стали показания миноритария «Юлмарта» Михаила Васинкевича, который конфликтует с мажоритарными акционерами из-за стоимости выкупа доли в «Юлмарте».

«Уже третий суд четко заявил, что акционеры „Юлмарта“ не нанесли ущерба банку, а корпоративная ответственность заемщика не идентична личной ответственности его акционеров. Тем более, когда эту ответственность пытаются применить выборочно в отношении одного из совладельцев. Нас, конечно, радует, что суды быстрее следствия разбираются в нюансах корпоративного права, но хочется, чтобы и следствие наконец приняло решение о прекращении необоснованно возбужденного уголовного дела, которое никаким образом не способствует конструктивному диалогу со Сбербанком», — заявил Дмитрий Костыгин.

Автор: Анна
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